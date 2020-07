Concerto per la pineta: l’Orchestra Città di Cervia suona per raccogliere fondi per la ricostruzione

È in programma per oggi, venerdì 10 luglio alle 20.30 il concerto di raccolta fondi per la ricostruzione della Pineta di Milano Marittima, ad un anno dalla tromba d’aria che ne distrusse un’ampia parte.

L’appuntamento è all’Arena dei Pini presso lo Stadio Germano Todoli di Milano Marittima in viale Ravenna. Ad esibirsi, l’Orchestra Città di Cervia.