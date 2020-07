Il Teatro Lunatico in scena per Burattini alla Riscossa al Coya Beach di Casal Borsetti

Dopo il successo dell’evento anteprima, si presenta al pubblico la prima parte del programma della rassegna Burattini alla Riscossa, con 16 appuntamenti tra riviera ed entroterra: una delle novità di quest’anno è dovuta al fatto che, a causa della ristrutturazione che interesserà il Centro Valtorto, i tradizionali apputamenti del giovedì sera non si terranno a Fornace Zarattini ma in prossimità del centro cittadino, ai Giardini Speyer, in collaborazione con CittAttiva.

Nel frattempo proseguono gli appuntamenti in riva al mare, nella splendida cornice del Coya Beach di Casalborsetti: venerdì 10 luglio alle 21:15 il Teatro Lunatico presenterà Invisible Emotion, un concentrato di magia, comicità e bolle di sapone pronto a divertire ed incantare il pubblico di tutte le età.

Uno spettacolo senza parole dove la clownerie, la magia, l’illusionismo e tante altre sorprese si alternano in un ritmo frenetico e coinvolgente, lasciando a bocca aperta grandi e piccoli. Un lavoro che indaga i confini del teatro di figura, dove grandi protagoniste saranno forme apparentemente inanimate come le bolle di sapone, che si animeranno e prenderanno vita come attori in scena: prima piccole, poi grandi e via via giganti, alternandosi a musiche, passi di danza e torte infuocate, le bolle varcheranno il confine del palcoscenico. Uno spettacolo sorprendente che sta riscuotendo grande successo ed entusiamo in tutta Italia, comico e poetico al contempo, adatto a tutta la famiglia.

La rassegna darà poi appuntamento al pubblico a giovedì 16 luglio ai Giardini Speyer, dove alle 21:15 il burattinaio mantovano Giorgio Gabrielli presenterà in anteprima assoluta per il ravennate lo spettacolo Pulcinella Libera Tutti.

Il Coya Beach è in via delle Gardenie 27 a Casalborsetti. L’ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma della prima parte della rassegna è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Sono in corso di definizione altri appuntamenti da agosto ad ottobre. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.