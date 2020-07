La cantante ravennate Eleonora Mazzotti torna live con tre date in provincia di Ravenna

Dopo il lockdown Eleonora Mazzotti torna ad esibirsi dal vivo nel pieno rispetto delle attuali misure di sicurezza e lo fa nella dimensione che le è più congeniale, ovvero immersa nel verde, con dei live open air.

Si parte il 13 luglio a Ravenna con “Musica in fiore – Ravenna bella di sera, Visite in musica”, evento che prevede visite guidate e un momento musicale di Eleonora Mazzotti, che canterà accompagnata al pianoforte da Riccardo Roncagli. A fare da sfondo al live il Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate, uno dei più suggestivi giardini della città.

Invece il 24 luglio Eleonora si esibirà in trio, con Riccardo Roncagli (pianoforte e basso) e Marco Pacassoni (batteria, vibrafono e percussioni) a Brisighella, in provincia di Ravenna, negli ampi spazi verdi del Podere La Berta.

Stessa formazione per il live del 28 agosto all’interno della rassegna “Sotto le stelle di Galla Placidia”, sempre a Ravenna, che avrà come location gli affascinanti Giardini Pensili.

“La musica dal vivo (vissuta non solo come cantante, ma anche da spettatrice) e il contatto con la natura sono le cose che mi sono mancate di più durante il lockdown. Sono quindi felicissima di ripartire con i live proprio da dei contesti naturalistici così particolari. Per me sarà un primo assaggio dei festeggiamenti per i miei primi dieci anni di carriera, che per forza di cose ho rinviato al prossimo anno”.