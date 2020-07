Lugo Music Festival fa tappa a Villa San Martino con “All’inCirco Varietà”

Lugo Music Festival prosegue il suo calendario di appuntamenti che per un mese lo porterà in tutto il territorio lughese, frazioni comprese. Sabato 11 luglio il Festival si sposta a Villa San Martino, nel giardino della Società del Mutuo Soccorso, dove alle 19.30 va in scena “All’inCirco Varietà”, spettacolo di circo, magia, comicità, acrobazia della compagnia Lannuti&Corbo. Uno spettacolo reso possibile grazie al contributo di Natura Nuova adatto a tutte le età, che combina circo, teatro e cabaret, dando vita a un varietà surreal-popolare con personaggi bizzarri e assurdi.

La Compagnia Lannutti&Corbo, alias P.I.P.P.U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo (Pippu) nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco: Domenico Lannutti e Gaby Corbo, entrambi artisticamente attivi dal 1995. Lannutti è comico, attore, mago, drammaturgo, autore, regista e insegnante di teatro comico, mentre Corbo è acrobata, attrice e insegnante di circo-teatro. La loro poetica insieme alla loro tecnica ha creato uno stile unico nel panorama artistico nazionale con centinaia di spettacoli all’attivo ogni anno e un unico grande obiettivo: combinare le arti per produrre meraviglia a 360°.

I biglietti (7 euro intero e 4 euro under 18), il cui ricavato sarà donato in beneficenza, sono acquistabili esclusivamente presso la Tabaccheria Pimpinella (via Baracca 35, Lugo) o su www.vivaticket.it. Non ci sarà la biglietteria in loco nel rispetto delle norme anti assembramento.

Lugo Musica Festival proseguirà col Concerto all’alba di sabato 18 luglio alle ore 6 al Parco Golfera di Lugo, con l’Omaggio a Mia Martini di Roberta Montanari lunedì 20 luglio al Pavaglione di Lugo; a Bizzuno con Hindustani, il concerto al tramonto con musiche dal Nord dell’India nel Parco di via Sant’Antonio 18 e a Voltana col concerto all’alba di Daniela Pini presso il Santuario dell’Arginino di via Comunetta 7.

Gli appuntamenti sono organizzati dall’associazione di promozione sociale Lugo Music Festival, con il contributo e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Lugo. In caso di maltempo ogni evento sarà rimandato al giorno successivo.