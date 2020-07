Ripartono le attività dell’associazione Francesca Fontana di Cervia con un concerto

In programma sabato 11 luglio alle 21 alla millenaria Pieve di Santo Stefano a Pisignano di Cervia (RA) una speciale serata per ricordare “Francesca” cui è dedicata l’Associazione di promozione sociale che porta il suo nome a 11 anni dalla sua scomparsa.

Titolo della serata “Nulla va perso… ricordando Francesca” in compagnia delle straordinarie artiste Nicoletta Zanini soprano – Raffaella Benini pianoforte e Silvia Benvenuti violino, che si esibiranno nella meravigliosa cornice della millenaria pieve di Santo Stefano a Pisignano.

Il concerto, di sabato, segna anche la ripartenza delle attività dell’associazione, che si è data una nuova veste giuridica e in linea con le normative del terzo settore dopo l’assemblea straordinaria del 29 giugno, e che avendo annullato o sospeso tutte le iniziative programmate per il 2020, a causa del coronavirus, con questa serata prova a ripartire.

Come sempre oltre che al ricordo, la serata vuole essere un’occasione di incontro (e sarà svolto in condizioni di sicurezza e distanziati come da dpcm) e lo fa presentando tre donne straordinarie molto conosciute e apprezzate nella comunità.

Tanta Musica dal vivo e grandi emozioni che solo questi talenti riusciranno a trasmetterci in quella che speriamo sia una calda serata di luglio e con lo sguardo come sempre rivolto anche alla solidarietà. Infatti, all’inizio della serata saranno presenti i volontari dell’associazione CERVIA BUONA ai quali i partecipanti sono invitati a portare e consegnare vestiario usato ma pulito e in buono stato.