Nuova tappa del tour sui segreti di Ravenna con Paola Novara: inedito capitello custodito dalla chiesa di S.Eufemia

Nuova tappa del tour sui segreti di Ravenna con la Prof.ssa Paola Novara. In questo video la professoressa illustra un inedito capitello corinzio asiatico del V / VI secolo custodito dal tetto della chiesa di S.Eufemia in via Barbiani che attualmente è

anche l’ingresso della Domus dei Tappeti di Pietra. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Ravenna Centro Storico e si sta protraendo dallo scorso mese di marzo.