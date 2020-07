Laboratorio estivo della non-scuola a Castiglione di Ravenna per ragazzi delle medie e superiori

La non-scuola, quell’ esperienza di laboratorio teatrale portata avanti dal Teatro delle Albe e che durante l’inverno vede la partecipazione di centinaia di adolescenti, quest’anno torna anche in estate in occasione dell’apertura di Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna.

Dopo la sospensione forzata delle consuete attività primaverili, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro organizza dunque un laboratorio estivo della non-scuola, aperto ai ragazzi delle scuole medie e superiori. L’inizio del laboratorio è previsto per il 23 luglio, per poi arrivare alla costruzione di un esito finale aperto al pubblico a fine luglio.

La non-scuola è una sorta di laboratorio di teatro – ma nel senso più lato immaginabile – nel quale però scompaiono i metodi accademici e dove l’idea stessa di uno scambio di emozioni tra pari è già in sé uno spettacolo. La creazione di “coro”, di cui sono intrise la poetica e l’attività del Teatro delle Albe sprigiona diverse funzioni dell’identità di Ravenna Teatro. Riguarda infatti le modalità compositive della poetica scenica, dove la moltitudine si rivela coro, in relazione alle radici del teatro occidentale e agli snodi tra arte e comunità. Riguarda la creazione di pubblico e la crescita culturale. Riguarda l’accesso facilitato all’arte teatrale, sia in termini di formazione che di socialità.

Nello specifico, il laboratorio estivo si terrà dal 23 luglio al 1 agosto (calendario in via di definizione) presso Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna, dalle ore 10 alle ore 13, e sarà condotto dalle guide del Teatro delle Albe Flaminia Pasquini Ferretti e Greta Mini.

L’iscrizione è aperta sino a lunedì 20 luglio e prevede una quota di partecipazione di 60 euro.

Per informazioni e iscrizioni:

mail: non-scuola@teatrodellealbe.com