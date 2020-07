Lugo. “Musica al Pavaglione per ricominciare”, è il turno del Centro Studi Danza

Prosegue a Lugo la rassegna estiva “Musica al Pavaglione per ricominciare”, proposta dalla Fondazione Cassa Monte Lugo. Mercoledì 15 luglio alle 21 nella piazza del Pavaglione sarà la volta dello spettacolo presentato dal Centro Studi Danza a.s.d., che proporrà “Renaissance”: saggio di ripresa della Scuola di danza, con l’amichevole partecipazione di Gianni e Paolo Parmiani.

Per permettere un ordinato accesso all’area dedicata, l’ingresso sarà consentito a partire dalle 20.30. I posti sono limitati, non sono prenotabili e verranno assegnati nel rispetto delle norme anti-covid. L’area dedicata allo spettacolo è definita da transenne. Gli spettatori avranno accesso gratuitamente e la loro accoglienza sarà organizzata dalla Fondazione nel rispetto delle linee guida per la gestione degli spettacoli all’aperto.