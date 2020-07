Massa Lombarda: arriva un mese di film alla rassegna cinematografica “Arena In Massa”

Un mese esatto di film nazionali e internazionali nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda, in via Amendola 40. Torna infatti da giovedì 16 luglio la rassegna cinematografica “Arena In Massa”, annuale appuntamento estivo di proiezioni sotto le stelle che quest’anno propone una formula rinnovata, con un film diverso ogni sera e un totale di 21 proiezioni. Confermata anche la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film.

L’inaugurazione dell’Arena è prevista per il 16 luglio con Odio l’estate di Massimo Venier con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Per gli appuntamenti successivi non mancheranno le pellicole pluripremiate, come La Belle Epoque di Nicolas Bedos (17 luglio), Parasite di Bong Joon-ho (18 luglio), La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (23 luglio), Joker di Todd Phillips (25 luglio), Favolacce di Fabio D’Innocenzo (30 luglio), Jojo Rabbit di Taika Waititi (31 luglio), Pinocchio di Matteo Garrone (2 agosto), I miserabili di Ladj Ly (6 agosto), Piccole donne di Greta Gerwig (7 agosto), L’ufficiale e la spia di Roman Polanski (8 agosto), C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino (13 agosto).

A pochi giorni dalla scomparsa di Ennio Morricone, Amministrazione comunale e Cinemaincentro hanno voluto rendere omaggio al Maestro inserendo nella programmazione la proiezione, il 10 agosto, The Hateful Eight di Quentin Tarantino, che nel 2016 vinse l’Oscar per la miglior colonna sonora scritta proprio da Morricone.

Sono tre le anteprime in programma in questa edizione di rassegna cinematografica: Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte (19 luglio), Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé (14 agosto) e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (15 e 16 agosto).

Completano la programmazione Downton Abbey di Michael Engler (24 luglio), Un giorno di pioggia a New York (26 luglio), Gli anni più belli di Gabriele Muccino (1 agosto), Qualcosa di meraviglioso di Pierre-François Martin-Laval (9 agosto), Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson (11 agosto).

Le proiezioni si terranno dal giovedì alla domenica – con alcune eccezioni infrasettimana – alle 21.15, dal 16 luglio al 16 agosto. Il costo è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 13 euro l’abbinamento cena&cinema (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi”, Ristorante sul Bacino e Chiosco da Dani. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto di uno specifico protocollo anti Covid-19 predisposto dai gestori.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com.

L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.