Marina di Ravenna. Gianfranco Miro Gori presenta al Luana Beach “Le radici di Fellini, romagnolo nel mondo”

“Le radici di Fellini, romagnolo nel mondo” (Il Ponte Vecchio) è il titolo del volume di Gianfranco Miro Gori che l’autore presenterà mercoledì 15 luglio alle 21 al Bagno Luana Beach, Via Lungomare 80, Marina di Ravenna. Federico Fellini, tra gli artisti italiani del Novecento più famosi del mondo, lasciò la piccola patria (Rimini e più in generale la Romagna) alla fine degli anni Trenta, non ancora ventenne. Intendeva dedicarsi al giornalismo, alla scrittura. Divenne, invece, il favoloso regista amato dai critici più sofisticati e dal pubblico. Ma la partenza insinuò in lui un invincibile desiderio di ritornare, non tanto nella realtà quanto nella finzione cinematografica che ha rappresentato la sua verità più intima e profonda. Per questo assai spesso venne definito “regista di Rimini” o “romagnolo” per lo stretto legame dei suoi film con la terra natia. Egli infatti ha fondato sul ricordo dell’infanzia e della giovinezza buona parte del suo cinema.

Il libro di Gianfranco Miro Gori racconta le immagini e i suoni di questa storia che trova il suo apice in Amarcord, scritto con un altro romagnolo, Tonino Guerra, ma che si spande in tutta, o quasi, la filmografia del regista.

Gianfranco Miro Gori ha ideato e diretto la Cineteca del comune di Rimini ed è stato sindaco di San Mauro Pascoli suo comune natale, poeta e saggista, è autore di non pochi libri, soprattutto in campo cinematografico. La rassegna Capit Incontra è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna Assessorato alla cultura. Ingresso libero.