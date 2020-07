Ravenna. Burattini alla Riscossa arriva in città: giovedì 16 luglio primo appuntamento ai Giardini Speyer

Dopo il successo delle anteprime in riva al mare, la programmazione di Burattini alla Riscossa approda in città. Giovedì 16 luglio è infatti in programma il primo di 5 appuntamenti presso i Giardini Speyer di Ravenna, realizzati da Bialystok Produzioni in collaborazione con CittAttiva.

Massimiliano Venturi, ideatore e direttore artistico della rassegna, presenta gli eventi in cartellone: “La rassegna Burattini alla Riscossa è ripartita in continuità con la sua vocazione itinerante, pronta a percorrere capillarmente il territorio ravennate. Il Centro Valtorto, attualmente oggetto di ristrutturazione, è stato uno dei fulcri della manifestazione, ed auspichiamo possa ritornare ad esserlo dal 2021. Non potendo realizzare i tradizionali appuntamenti del giovedì sera a Fornace Zarattini, abbiamo colto quest’anno l’occasione per ampliare la collaborazione con CittAttiva: i Giardini Speyer ospiteranno infatti 3 eventi in luglio (giovedì 16, 23 e 30) e due in altrettanti venerdì di agosto (7 e 21) per un totale di 5 spettacoli selezionati tra il meglio della produzione nazionale di burattini e teatro di figura in generale. Aprirà giovedì 16 un artista che è raro vedere all’opera nel ravennate, il mantovano Giorgio Gabrielli, con il suo Pulcinella libera tutti. Saranno poi protagonisti il cervese Vladimiro Strinati e il trevigiano Paolo Papparotto, apprezzatissimo nella scorsa edizione e di ritorno con un nuovo spettacolo, Arlecchino e la casa stregata. Ad agosto spazio all’originalissimo Horror Puppet Show di un altro artista veneto, Dario Marodin in arte El Bechin, e per finire il 21 Sganapino e le altre maschere saranno protagonisti di un nuovo lavoro di nostra produzione, a partire da Pinocchio di Carlo Collodi. Tra qualche settimana presenteremo la seconda parte della rassegna, che trascorso ferragosto e fino ad ottobre percorrerà diverse localita del forese e della provincia”.

Giovedì 16 ai Giardini Speyer l’artista mantovano presenterà una originalissima interpretazione del personaggio e carattere più conosciuto a livello mondiale tra le maschere della Commedia dell’Arte. In questo spettacolo, dal titolo Pulcinella libera tutti, il celebre burattino diviene una sorta di alter ego di un burattinaio ansioso, insicuro e con frequenti crisi di panico. Quest’ultimo, rivoltosi all’emerito dottor Balanzone, si sente propinare la sperimentale terapia “pulcinellesca”: la psicoterapia consiste nell’indossare il burattino Pulcinella e lasciare che la psiche ne venga influenzata e condizionata a tal punto che le proprie paure prendano forma e vengano sbaragliate dallo stesso in baracca. Contro ogni previsione la terapia funziona poiché Pulcinella è un archetipo di vitalità, un anti-eroe ribelle e irriverente, sempre alle prese con le contrarietà del quotidiano, i nemici più improbabili e tutto ciò che spaventa l’uomo dalla notte dei tempi. Il Pulcinella di Gabrielli è quindi un protagonista assoluto, con il quale il burattinaio affronta e sconfigge, con soluzioni assurde ma sorprendentemente efficaci, tutte le paure e tutti gli avversari.

La rassegna proseguirà poi nel fine settimana venerdì 17 al Coya Beach, dove alle 21:15 la compagnia All’InCirco presenterà Pu-pazzi d’amore. Domenica 19 alle ore 21 i Burattini di Massimiliano Venturi saranno impegnati a Russi, presso il Centor Sociale Porta Nova, con lo spettacolo I Burattini della Tradizione.

L’ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma della prima parte della rassegna è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Sono in corso di definizione altri appuntamenti da agosto ad ottobre.

Per informazioni: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.