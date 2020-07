Teatro, musica, film, nel calendario di eventi estivi “A Russi c’è il mare”

Apre questa sera, mercoledì 15 luglio alle 21, nella ex chiesa in Albis di piazza Farini a Russi, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Un mondo in bianco e nero e a colori” del gruppo fotografico della Pro Loco, il calendario di eventi estivi “A Russi c’è il mare”.

Dopo il lock down, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, la cittadina torna a riaprire spazi collettivi in cui incontrarsi e lo fa con una serie di appuntamenti estivi che copriranno i mesi di luglio e agosto.

IL CALENDARIO

Mercoledì 15 luglio

Ore 20.45 – Area ex Faedi

RUSSiMMAGINA

Ripartiamo dalla stazione, laboratorio pubblico rivolto ai giovani

Ore 20.45 – Centro Commerciale via Giuseppe Ungaretti

sZIGGYst

rassegna di accompagnamento musicale

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

Carlo Lucarelli

Presentazione del libro ‘”L’inverno più nero” e la nuova uscita “L’incredibile, prima di colazione”

Giovedì 16 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Romance del Diablo

con Marco Albonetti (sax soprano e baritono) e i Solisti dell’Orchestra Filarmonic Italiana saxart festival

Venerdì 17 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Supermarket trio

con Afredo Nuti, Marcello Jandu Detti, Carlo Vallicelli calypso/world music romagnola

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

All’antica italiana: storie di gente di teatro

con Elena Bucci e Marco Sgrosso drammaturgia del suono Raffaele Bassetti Misteri, bellezze, miserie del teatro prima del cinema e della televisione, così lontano e così vicino. Per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 18 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Freak Out

Compagnia teatrale 05QuartoAtto sketch e comicità tra attori e pubblico

Domenica 19 luglio

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Ore 21.00 – Centro Sociale Portanova, parco Falcone Borsellino

Arrivano i Burattini della tradizione

con il Teatro dell’Aglio

Lunedì 20 luglio

Ore 20.45 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSiMMAGINA

Laboratorio 2030, 1º incontro laboratorio pubblico di confronto

Martedì 21 luglio

Ore 20.45 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSiMMAGINA

Laboratorio 2030, 2º incontro laboratorio pubblico di confronto

Ore 21- Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

Mercoledì 22 luglio

Ore 20.45 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSiMMAGINA

Laboratorio 2030, 3º incontro laboratorio pubblico di confronto

Ore 20.45 – Centro Commerciale via Giuseppe Ungaretti

SZIGGYst

rassegna di accompagnamento musicale

Ore 21.00 – Piazza Dante

e…state con noi

PROSCIUTTO DI PARMA E CHAMPAGNE

Venerdì 24 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

su mimì non si spara di e con Francesco Guerri (violoncello)

a seguire

WILSON di e con Christian Ravaglioli (elettronica e strumenti a fiato)

Sabato 25 luglio

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Piume Swing di e con Paola Li Vecchi e con Fax (batteria) danza aerea acrobazie e atti poetici

Domenica 26 luglio

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

un palco per gli appassionati

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 28 luglio

Ore 21.15 – Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

Mercoledì 29 luglio

Ore 20.45 – Centro Commerciale via Giuseppe Ungaretti

sZIGGYst

rassegna di accompagnamento musicale

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

Guercia Figura Goffa. Torna la famosa band cult di Russi

Giovedì 30 luglio

Ore 21 – Centro Sociale Portanova, parco Falcone Borsellino

I Sunadur di Portanova

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

piccolo festival ANIME MARE di e con Francesca Pica, liberamente tratto da “Donne di mare”, la danza delle streghe e i confini irreali delle Eolie di Macrina Marilena Maffei, supervisione Elena Bucci. Per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere, con la partecipazione della compagnia de L’anima buona del Sezuan.

Venerdì 31 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Elisa Ridolfi Duo con Elisa Ridolfi e Riccardo Bertozzini, musica d’autore tra l’Italia e il fado portoghese

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

piccolo festival ANIME MARE, con Maurizio Cardillo Andrea De Luca, Nicoletta Fabbri, Federico Manfredi, Francesca Pica, Valerio Pietrovita, Marta Pizzigallo

a seguire

DIARIO SBAGLIATO di e con Valerio Pietrovita e PURTROPPO ANDREA DE LUCA e Pagine da “Buonasera signora Luna” di Donatella Bignardi lette da Federico Manfredi, per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere, con la partecipazione della compagnia de L’anima buona del Sezuan

Sabato 1 agosto

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

PANAMERICANA con Emiliano Visconti, Carlos Forero, Zulma Liliana Jaime storie e canzoni dal continente sudamericano

Domenica 2 agosto

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 4 agosto

Ore 21 – Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

Mercoledì 5 agosto

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi Dante in Romagna

Giovedì 6 agosto

Ore 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

I Luoghi dello spirito e del tempo, concerto

Venerdì 7 agosto

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Freedom of movement con Jabel Kanuteh (kora, voce), Marco Zanotti (batteria), presentazione dell’album

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

LUMEN, una serata di letture a cura del laboratorio teatrale permanente le belle bandiere con Marinella Freschi, Giovanna Randi, Paola Ravaglia, Paola Savorani, per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 8 agosto

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Fogli Bianchi

RAP con Moder, Anima e Heirald a cura di Moder

Ore 21 – Centro Sociale Portanova, parco Falcone Borsellino

Musica d’autore Con Luciano Mondini, Daniele Cristofori, Antonio Tony Piccinini e…

Domenica 9 agosto

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Lunedì 10 agosto

Ore 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

NotTe sotto le stelle

musica e poesia

Martedì 11 agosto

Ore 21 – Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

Venerdì 14 agosto

ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

FUOCO!, con Daniela Vallicelli (voce) Leonardo Vallicelli (clarinetto e sax), Massimo Fabiani (fisarmonica), Alessandro Guidi (pianoforte), Angelo Sintini (contrabbasso), tradizione romagnola da ballo e da festa

Sabato 15 agosto

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

MUSICA: LE GRAND SABAR

con Saneo Mbaye & ensamble la festa tradizionale dei wolof del Senegal

Domenica 16 agosto

Dalle 18.30 alle 21- Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 18 agosto



Ore 21 – Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

Venerdì 21 agosto

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

AS MADALENAS, con Cristina Renzetti e Tati Valle musica d’autore brasiliana

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

STORIE DI DONNE SULL’ORLO DI UN MIRACOLO ECONOMICO di e con Nicoletta Fabbri per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 22 agosto

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

BETH, coreografia Paola Ponti con Paola Ponti e Valentina Caggio (DanceMe)

apertura con: PANCHINA EP. ! di e con Michela Turrini e Matteo Lucca

STUDIO N.1 di e con Anna Clara Conti

Domenica 23 agosto

dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 25 agosto

Ore 21 – Palazzo San Giacomo

Picnic cinema

Mercoledì 26 agosto

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

MARCELLO SIMONI IN MEDIOEVO THRILLER

Venerdì 28 agosto

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

LA FONDAZIONE di Raffaello Baldini con Pier Paolo Paolizzi detto Spigolo per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 29 agosto

aspettando il festival della curiosità

dalle 15 alle 20 – Russi e frazioni

CICLOGIOCO ECO-LOGICO

un grande gioco a squadre in bici alla scoperta dell’ambiente naturale del nostro territorio

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

Il Cielo sopra le nostre teste, di e con Angelo Adamo astronomo e armonicista. Racconti notturni tra astri, mitologia e musica di e con Angelo Adamo

Domenica 30 agosto

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

HARMOGRAPH GERMOGLI, di e con Matteo Scaioli

Mercoledì 2 settembre

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

rum, cocktails tapas & sigari

Sabato 5 settembre

Ore 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

T-NEXT SAX QUINTET

Emilia Romagna Festival

Mercoledì 9 settembre

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

E delett in dialett

MOSTRE

Dal 15 al 29 luglio

Ex Chiesa in Albis

Un mondo in bianco e nero e a colori

mostra fotografica: aperta il mercoledì venerdì sabato e domenica, ore 21/23

Il calendario può subire variazioni. Per essere costantemente aggiornati consultare il sito www.comune.russi.ra.it.

Nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 i posti sono limitati, la prenotazione non necessaria. Per info: Ufficio Cultura, tel. 0544 587641, e-mail: cultura@comune.russi.ra.it.