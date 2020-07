“Classe al chiaro di luna”: tributo ai Pink Floyd all’arena del Museo Classis Ravenna

La storia del grande rock continua giovedì 16 luglio, alle ore 21, all’arena estiva del Museo Classis Ravenna con lo spettacolo tributo ai Pink FLoyd dei Like Black Holes, che in occasione del quarantacinquesimo anniversario dell’album Wish You Were Here si esibiscono nell’ambito della rassegna classe al chiaro di luna organizzata da RavennAntica. La band Like Black Holes è composta da 6 artisti che sono riusciti a riproporre al pubblico tutto l’album The Wall, il The Dark Side of The Moon, e tutto il Live at Pompei.

Eugenio Pisani alla chitarra solista e voce, Marco De Laurentis alla chitarra ritmica, Alberto Fraccaroli al basso e voce, Alberto Carapia alla batteria, Giovanni Plazzi è la voce principale, e Luca Paganelli alle tastiere e voci. Oltre alla grande musica, il gruppo accompagna il concerto con effetti di scena e di luci in linea con le performance dell’epoca, per rivivere la storia di una delle più grandi band inglesi del rock.

Apertura cancelli ore 20

Tariffa € 10

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 328 4815973