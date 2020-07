Ravenna, al via spettacoli di burattini e altri giochi: 7 serate per famiglie e bambini ai Giardini Speyer

Sette serate per bambine, bambini e famiglie animeranno l’estate di CittAttiva tra luglio e agosto ai Giardini Speyer. Si tratta di spettacoli di burattini e momenti ludici, ad accesso gratuito, realizzati grazie alla collaborazione con Burattini alla Riscossa e con l’associazione Lucertola Ludens.

Si comincia giovedi 16 alle 21.15 con lo spettacolo di burattini “Pulcinella libera tutti”, dell’artista mantovano Giorgio Gabrielli.

Seguiranno, sempre alle 21.15:

· 23 luglio “Nonna e Volpe” del cervese Vladimiro Strinati

· 30 luglio “Arlecchino e la casa stregata” di Paolo Papparotto

· 7 agosto “Puppet Horror Show” di El bechin

· 21 agosto “Pinocchio. Storia di un burattino” di Massimiliano Venturi

Burattini alla riscossa è organizzato da Teatro dell’Aglio e dall’assessorato alla Cultura del Comune con il contributo della Regione Emilia Romagna.

Saranno poi due i pomeriggi di gioco per bambine e bambini realizzati dall’associazione Lucertola Ludens, fissati per martedì 21 e 28 luglio, alle 18; gli animatori coinvolgeranno in questo caso i bambini in vari giochi.

Per informazioni: CittAttiva Ravenna – 349.6481710