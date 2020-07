Alla Pasticceria Palumbo la Prof. Paola Novara svela i “Segreti di Ravenna”

Per animare le serate del venerdì sera l’Associazione Ravenna Centro Storico ha organizzato un incontro con la Prof.ssa Paola Novara in Piazza S.Francesco presso la Pasticceria Palumbo, venerdì 17 luglio alle ore 21, per scoprire e illustrare alcune pillole di cultura celati dal nostro splendido centro storico. La partecipazione è gratuita: l’iniziativa fa seguito al progetto Ravenna Ieri e oggi che dal marzo scorso vede la pubblicazione in rete a cadenza periodica di piccoli filmati illustrativi dei ’Segreti di Ravenna’