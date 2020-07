Bagnacavallo. Cineparco: i film del fine settimana e gli incontri con i registi

Continua all’arena delle Cappuccine la stagione Bagnacavallo al Cinema, che prevede proiezioni ogni sera fino al 7 settembre.

Nel frattempo è stata stabilita la prima data dell’annuale rassegna di incontri con i registi in collaborazione con la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai): venerdì 31 luglio sarà ospite del Cineparco di Bagnacavallo Carlo Sironi per presentare il suo film d’esordio Sole.

Per quanto riguarda invece l’attuale fine settimana venerdì 17 sarà proiettato Il regno di Rodrigo Sorogoyen, storia di un politico disperato e abbandonato dal sistema in cui a sempre creduto, mentre sabato 18 si passerà a Qualcosa di meraviglioso di Pierre-François Martin-Laval, storia di un bambino clandestino con un grande talento per gli scacchi che disperatamente cerca un posto in Occidente. La settimana si concluderà domenica 19 con Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni, favola che incanta gli occhi e si avvicina a Carlo Collodi con amore, devozione ed enorme rispetto. Il film verrà replicato lunedì 20.

Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

In ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione, unicamente al telefono o via WhatsApp, comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi ha prenotato si deve presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su: gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 – proiezioni 21.30. Prezzi: intero 6 euro – ridotto 5 euro – abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.

Info: www.arenabagnacavallo.it – cinemabagnacavallo@gmail.com