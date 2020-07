Alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna inaugura “Terra di Romagna: Graphie Immagini Parole”

Alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna, in Piazza Marinai d’Italia, 21, sabato 18 luglio alle ore 21,00 inaugura la mostra “Terra di Romagna: Graphie Immagini Parole” di Leonardo Rossi e Carlo Lastrucci, con racconti di Angela Fabbri.

Il progetto vuole “indagare il territorio della Romagna attraverso tre forme d’arte particolarmente efficaci e complementari, quali la grafica, la fotografia e la parola. Sono tre elementi che in questa circostanza si fondono tra di loro: le fotografie entrano nei dipinti e diventano il pretesto per far nascere l’opera, mentre le parole contribuiscono a dare sostanza là dove le immagini non riescono ad arrivare. Fra i molteplici luoghi qui rappresentati, sono state eseguite opere riferite alle città di Cesena, Ravenna, Rimini, Longiano e altre riguardanti nuclei e borghi meno noti ma sempre ricchi di grande fascino, com’è il caso del Castello di Ribano o della Rocca di Brisighella”.

INFO

Durata: 18 luglio – 2 agosto 2020

Inaugurazione sabato 18 luglio ore 21,00

Apertura: venerdì, sabato e domenica ore 21,00 / 23,00