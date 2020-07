Arriva a Massa Lombarda la Festa Diffusa del Partito Democratico

“Partecipazione alla vita collettiva, interesse per gli altri e voglia di condivisione sono i valori riscoperti durante l’emergenza sanitaria ma che da sempre caratterizzano le nostre feste”, affermano dal’Unione Comunale del Partito Democratico di Massa Lombarda, nell’annunciare l’organizzazione della Festa Diffusa, con una modalità tutta nuova: 4 serate, 4 temi, 4 luoghi diversi della città, “per ricominciare a stare insieme, se pur distanziati, nel rispetto di tutte le normative sicurezza pre e post Covid a tutela dei volontari e del pubblico. Nella simbologia dei numeri il Quattro rappresenta la concretezza, la costruttività delle idee”, spiegano.

“Con l’aiuto dei cittadini, dei volontari, vogliamo stare insieme, divertirci, mangiare cose buone per cominciare a superare le preoccupazioni di questi mesi. Vogliamo coltivare insieme la speranza e capire come riprendere a costruire il futuro della nostra comunità”, aggiungono. Menù fisso e iniziativa culturale, per adulti e bambini, saranno gli ingredienti genuini delle quattro serate. Da settembre invece riprenderanno gli appuntamenti politici sui temi come sanità, welfare, scuola, lavoro…

Si comincia mercoledì 22 al Parco della Pace con un menù e intrattenimento romagnoli, in compagnia di Carlo Pasi, faentino, attore e attento lettore, noto anche per le sue collaborazioni con l’associazione Entelechìa e il Caffè letterario di Lugo. Mercoledì 29 nella piazza del mercato ci sarà il concerto vocale di SolEnsemble, con esecuzione di canti che parlano di donne, di passioni ed emozioni, di popoli e tempi lontani. Il gruppo si esibirà dietro l’abside della Chiesa di San Paolo, nella cornice del giardino recentemente aperto al pubblico. Il menù della sera è tutto basato su piatti freddi e gelato.

Mercoledì 5 agosto sarà la volta del parco Piave, dove andremo a presentare il romanzo giallo di Ada Sangiorgi “Stai dalla parte del mondo”, insegnante e vice sindaca di Bagnacavallo, fresco di stampa.

Si chiude martedì 11 agosto nell’area sportiva di Fruges, con una serata dedicata ai bambini in compagnia di pizza, cocomero e di Alfonso Cuccurullo, attore e narratore professionista, e dal 2003 conduce laboratori teatrali, di narrazione e di lettura ad alta voce presso scuole e biblioteche.

La partecipazione è possibile solo su prenotazione e nel massimo rispetto del distanziamento, con l’uso della mascherina.