Orchestra giovanile Cherubini alla residenza anziani Zarabbini. Vicesindaco Fusignani: “Concerto dal valore morale”

“E’ stato emozionante per me assistere questa mattina, in rappresentanza del Comune di Ravenna, al concerto dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini – dichiara il vicesindaco Eugenio Fusignani – nella residenza per anziani Garibaldi Zarabbini di via Di Roma. Si è trattato di una magnifica esibizione dal valore profondamente morale nei confronti degli anziani, che sono stati duramente colpiti dall’emergenza sanitaria e dal periodo che ne è conseguito di lockdown, in isolamento e lontano dai propri cari.

Soprattutto intendo complimentarmi con il Maestro Riccardo Muti e il Ravenna Festival per la sensibilità che dimostrano verso il sociale attraverso ogni forma di condivisione della bellezza e della capacità inclusiva della musica. Un sentito grazie va anche al segretario artistico Carla Delfrate, alle violiniste Alessandra Pavoni Belli, Elisa Scanziani e alla ravennate Beatrice Petrozziello, al coordinatore della cooperativa Solco Claudio Proni, al volontario Oscar Magnani”.

L’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata da Riccardo Muti, ha eseguito il Capriccio per tre violini op. 2 di Friedrich Hermann. Il concerto rientra nella rassegna “La musica senza barriere” che prevede esibizioni dell’Orchestra giovanile in residenze per anziani e centri socio-riabilitativi di Ravenna e di altri Comuni della provincia.