“Un mare di… musica”. I concerti all’alba della rassegna benefica partono al Corallo Beach di Marina Romea

Partono le albe della rassegna benefica a favore dei Piccoli Grandi Cuori Onlus “Un mare di solidarietà” che – grazie al lavoro e alla partecipazione volontaria di artisti ed esercenti dei Lidi ravennati e con il patrocinio di Regione ER e dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna – raccoglierà donazioni non solo destinate al PAD 23 per la Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica ed Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola, ma sarà anche a sostegno dei nuovi servizi di ‘caring’ che l’Associazione ha istituito per il nuovo PAD COVID19 a favore di pazienti, operatori e sanitari.

La rassegna – che si svolgerà in ottemperanza delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ospiterà concerti all’alba con il Trio Mariquita e Le FemmeFolk.

Prima domenica in musica al levarsi del sole, il 19 luglio dalle ore 5.30 presso il Bagno Corallo Beach a Marina Romea: sarà il Trio Mariquita a iniziare la serie di albe pensate per l’estate 2020.Composto da Nicolatta Bassetti (viola e violino),Giulia Costa (violoncello) e Consuelo Castellari (violino), il trio nasce da un’idea delle tre compagne di studio circa dieci anni fa.Prima suonando solo per matrimoni poi,dopo aver totalizzato un vasto repertorio che spazia dal classico al pop, hanno iniziato anche a suonare a concerti a spasso per tutta Italia.Come sostiene Nicoletta “la lavataccia per suonare in riva al mare all’alba viene ripagata dal vedere il pubblico numeroso che in silenzio guarda la magia del sole che si fa luce e per noi è sempre un’emozione che speriamo di trasmettere.”

Da un’idea della poetessa ravennate Livia Santini, la rassegna nelle sue passate edizioni ha permesso di contribuire all’acquisto di uno strumento di precisione già in uso nel reparto e partecipa al ‘Progetto Pareti’ per portare ‘bellezza’ nei luoghi di cura: una storia a disegni studiata dalla Onlus che con i suoi 380 mq di colore rende l’ospedale un luogo più accogliente, che gioca con i piccoli pazienti, distraendoli dalle cure invasive e lunghe, contribuendo al benessere di genitori,

operatori e sanitari che vivono e lavorano in un ambiente totalmente rinnovato.

Livia Santini è “molto contenta di essere riuscita a organizzare le albe in tempo record e con non pochi patemi, in questa estate nella quale il COVID ha messo a dura prova tutti,così ricorda che l’alba rappresenta un momento di pace e benessere interiore non solo per il dialogo con la natura e la suggestione dell’abbraccio fra mare e sole ma anche perchè il repertorio delle musiciste che si snoda da Pachelbel a Leonard Cohen passando per Morricone,i Queen, Michael Jackson e molto ancora, è pensato apposta per coinvolgere e elevare gli animi”.

“E poi-aggiunge Livia- ci sono le meravigliose colazioni del Corallo a inizio e fine concerto che unite all’intento solidale per Piccoli Grandi Cuori, rappresentano un momento bellissimo per iniziare la domenica”.

Programma:

“Un mare di… musica”

Domenica 19 luglio 2020, ore 5.30 Alba musicale con il Trio Mariquita

Bagno Corallo Beach Viale Italia, 115 – Marina Romea (RA)

Domenica 26 luglio 2020, ore 5.30

Alba musicale con il Trio Mariquita

Coya Beach Via delle Gardenie, 27 – Casalborsetti (RA)

Domenica 9 agosto 2020, ore 5.30

Alba musicale con Femmefolk

Bagno Corallo Beach Viale Italia, 115 – Marina Romea (RA)

Domenica 16 agosto 2020, ore 5.30

Alba musicale con Femmefolk

Coya Beach Via delle Gardenie, 27 – Casalborsetti (RA)

Con il Patrocinio di:

Regione Emilia-Romagna

Comune di Ravenna Assessorato al Turismo

Con la collaborazione di:

La Vecchia Pesa

Bagno Corallo Beach

Coya Beach