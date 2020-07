Arena dei Pini di Milano Marittima: martedì 21 luglio Pierobon e LaCorelli con le grandi sigle tv del passato

Marco Pierobon sarà protagonista di “Nano Nano: quando la Tv era…”, il concerto che lo vedrà sul palco accanto all’Orchestra LaCorelli diretta da Jacopo Rivani martedì 21 luglio alle ore 21 all’Arena Stadio dei Pini di Cervia Milano Marittima, con un programma tutto dedicato alle sigle dei telefilm anni ’70 e ’80.

“Il periodo di clausura è stato duro per tutti, ma personalmente mi ritengo molto fortunato”, spiega Pierobon. “A parte il disagio di non potersi muovere liberamente, e nonostante i molti impegni musicali cancellati o rimandati, ho avuto la possibilità di rispolverare alcuni progetti che aspettavano da tempo, e di portarli finalmente a termine”.

Oltre ai concerti in streaming e alle collaborazioni da remoto, gli arrangiamenti e lo studio individuale, moltissimo tempo è stato dedicato da Pierobon alla creazione di speciali web-lezioni di tromba che hanno raccolto migliaia di visualizzazioni in Rete: “Le ho battezzate Corona Warmups: un appuntamento fisso, costante, giornaliero, che ho pensato potesse essere di aiuto sia a me che ai miei studenti”.

Lezioni cliccatissime anche dalle altre centinaia di musicisti che hanno seguito Pierobon nelle 63 sessioni trasmesse: “Una traccia di “regolarità” in mezzo a una situazione che regolare e normale non era per nessuno, e un’iniziativa che mi ha permesso di affinare le mie conoscenze di gestione di programmi di video e audio editing, perché non si finisce mai di imparare”, racconta il musicista.

Il Concerto del 21 luglio con l’Orchestra Corelli proporrà una selezione di tutto il meglio delle sigle TV dei mitici telefilm anni ’70 e ’80 (su arrangiamenti di Fiorenzo Zeni e Gigi Grata): un programma divertente, freschissimo e in grado di appassionare più generazioni.

“Nano Nano è un progetto che amo davvero molto”, racconta Pierobon: “Rispecchia la mia natura bivalente di musicista di estrazione classica con trascorsi rockettari. Mi piace mischiare le cose, avere a che fare con generi differenti. Innanzitutto le sigle di quei telefilm erano composte magistralmente, suonate da grandi orchestre, e riflettono una qualità che nel mondo televisivo di oggi raramente si incontra. E poi, per noi che ci siamo cresciuti in mezzo, poterle rivivere è un tuffo indietro in anni mitici!”.

Biglietti da 5 a 10 € acquistabili online sul sito www.lacorelli.it o al numero 339 624 9299.

I biglietti sono acquistabili anche in loco, la sera del Concerto, a partire dalle ore 18.