Estate con la FraternitArte: lunedì 20 luglio gli strumentisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Nell’ambito della rassegna Estate con la FraternitArte della Fraternità San Damiano di Ravenna lunedì 20 luglio alle ore 21 appuntamento con gli strumentisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini che presentano Musica senza barriere.

Il loro progetto che si ripete da anni, mai come quest’anno, con emergenza legata all’epidemia da Coronavirus che ha temporaneamente chiuso le porte di tutti i teatri e degli altri luoghi di spettacolo, i giovani della Cherubini si fanno ambasciatori di cultura – e quindi anche di speranza – per un Paese intero che non intende smettere di fare e ascoltare musica. Con La musica senza barriere i giovani della Cherubini portano la musica là dove si è più sofferto; dove più sono stati isolati. Suonando nei giardini e nei cortili, per essere ascoltati dai balconi e dalle finestre; perché nessuno rimanga prigioniero del silenzio. A rendere possibile l’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Ravenna, il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha assunto il nome di uno dei massimi compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme ad una forte identità nazionale, la propria inclinazione ad una visione europea della musica e della cultura. L’Orchestra, che si pone come strumento privilegiato di congiunzione tra il mondo accademico e l’attività professionale, divide la propria sede tra le città di Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che imprime all’orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento, i musicisti restano in orchestra per un solo triennio, terminato il quale molti di loro hanno l’opportunità di trovare una propria collocazione nelle migliori orchestre.

Ingresso alla Fraternità San Damiano di Via Oberdan esclusivamente dal parcheggio di via Port’Aurea n. 15. Gli eventi si svolgeranno all’interno del parco-giardino del Convento capienza massima 120 posti a sedere. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nella chiesa del Convento con ingresso via Oberdan 6 massima capienza 70 posti a sedere.

Mercoledì 22 luglio alle ore 21 nell’ambito della stessa rassegna sarà di scena la Banda Musicale Cittadina di Ravenna. Giovedì 23 luglio alle ore 21 concerto dedicato ad Antonio Lucio Vivaldi dell’Ensemble d’archi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi, direttore Federico Ferri.