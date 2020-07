Martedì 21 luglio i Wow al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna

Martedì 21 luglio (inizio ore 21.30 – ingresso libero) all’Hana-Bi di Marina di Ravenna arriva una delle band italiane più interessanti degli ultimi anni. I Wow suonano canzoni originali che si ispirano all’età dell’oro della musica leggera italiana: gli anni ’60, la RCA italiana, Mina, Milva, Patty Pravo, Tenco, Endrigo. Il tutto filtrato da un approccio immediato, che riflette le influenze artistiche dei Velvet Underground, del punk e della scena artistica di Roma Est, da cui provengono. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid.

L’intimità come patto sacro, come arma, come reazione, un rituale notturno che diventa una routine di sopravvivenza, eloquente ma essenziale. “Come la notte” è il quinto album per gli WOW, e trova origine nella ricerca di una risposta a queste domande: può la notte continuare a proteggerci? È ancora qui dove noi possiamo respirare aria fresca e trovare il nostro posto nella società? WOW sono sempre stati la gemma nascosta, una delle più brillanti e vitali espressioni artistiche italiane. Un promemoria dell’incredibile tableau di musica, cinema, sperimentazione, poesia e arte che il ‘bel paese’ ha saputo generare nel corso degli anni. Con base a Roma, gli WOW, China Wow e Leo Non, hanno scritto canzoni bellissime per anni assimilando e impersonificando lo spirito senza compromessi del quartiere che vivono, il Pigneto, le luci e le visioni ipnotiche della prima Cinecittà, la sgangherata purezza del rock ‘n’ roll e del punk primordiale e la sontuosità della canzone italiana degli anni ‘60, dove voci uniche come quelle di Mina e Patty Pravo si ergevano su sezioni musicali fantastiche e come un incantesimo potevano catturare l’ascoltatore con un solo colpo di rullante.