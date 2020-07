Nona edizione della rassegna Musica&Spirito: attesi solisti e orchestra della Cappella Musicale (Basilica di San Francesco)

Domenica 19 luglio 2020, alle ore 19.30, Basilica di San Francesco – RavennaLa Cappella Musicale, in collaborazione con Capit Ravenna, presenta il quarto concerto della nona edizione della rassegna Musica&Spirito. In questo appuntamento estivo, i solisti e l’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco proporranno al pubblico un interessante programma che troverà il proprio filo rosso nel timbro dell’oboe. Il primo brano in programma sarà il Concerto op. 9 n. 3 di Tomaso Giovanni Albinoni.

Proprio il compositore veneziano, fu tra i primi in Italia a valorizzare questo strumento tanto da scrivere ben due delle sue opere a stampa per lo strumento ad ancia doppia. Seguiranno poi l’aria per soprano Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn dalla celeberrima cantata BWV 147 “Herz und Mund und Tat und Leben” e Die Liebe zieht mit sanften Schritten aria per tenore e oboe d’amore, dalla cantata BWV 36 “Schwingt freudig euch empor”, entrambe di Johann Sebastian Bach. In chiusura ci sarà spazio per un concerto per oboe (op. 3 n. 5) di Georg Friedrich Händel prima del duetto per soprano e tenore Togheter da “Solomon”, composta da William Boyce, compositore del barocco inglese che, ingiustamente, la storia ha dimenticato.

Come d’uso, in ossequio allo spirito della manifestazione, l’ascolto dei brani verrà introdotto da brevi riflessioni spirituali a cura di Padre Luciano Fanin.

“La Basilica di San Francesco” — dichiara il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei — “si rivela quasi un luogo magico per questa rassegna. Perfetto per il tipo di ascolto che proponiamo, per le suggestioni che sa produrre nel pubblico. Il nostro scopo è valorizzare la ricchezza musicale del periodo barocco; che raggiunge il massimo proprio nelle esecuzioni sacre e solenni. Desideriamo pertanto proporre un repertorio pensato per enfatizzare la riflessione spirituale, il raccoglimento intimo. Proponiamo un concerto di circa un’ora di ascolto, godibile per tutti, anche per chi non è esperto di musica sacra barocca”.