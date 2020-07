Faenza. Teatro Ragazzi nella Molinella: “Bu Bu Settete!” della compagnia Teatro Pirata

Lunedì 20 luglio 2020 alle 21.15 in Piazza Nenni a Faenza, per la rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella, andrà in scena lo spettacolo Bu Bu Settete – fammi ridere che io non ho paura della compagnia Teatro Pirata. La pièce, interpretata da Simone Guerro e Silvano Fioredelmondo (che ne sono anche autori insieme a Francesco Mattioni), è incentrata sul superamento delle proprie paure, su come una risata condivisa e collettiva abbia il potere di esorcizzare qualunque timore un bambino possa provare nella sua età evolutiva.

Quanti bambini sono disposti a confessare le proprie paure? Pochi, quasi nessuno. Eppure tutti abbiamo paura e non dobbiamo avere paura di ammetterlo! A volte basta una risata per vincere la paura! È proprio questo il percorso che faranno i due strani individui protagonisti dello spettacolo: il professor Aristide Menelao Fanfulla da Lodi, studioso di “paura”, e il suo aiutante Miro Vladimiro, timoroso quanto basta a scatenare processi di identificazione nei bambini.

I due personaggi hanno la pretesa di liberare chiunque da qualsiasi paura, e lo faranno tramite la narrazione di storie originali e racconti che si perdono all’alba dei tempi, fino all’epilogo finale dove il buon Vladimiro supererà definitivamente le paure sue e quelle del pubblico.

Il Teatro Pirata, con l’ironia che contraddistingue la sua cifra stilistica, i pupazzi e le scenografie di Marina Montelli, una colonna sonora originale, mette in scena magiche suggestioni e momenti indimenticabili in cui le paure più profonde e inconfessate si scioglieranno grazie ad un divertente gioco teatrale. Perché la paura si trasformi in una risata.