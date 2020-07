Marina di Ravenna. Claudia Durastanti presenta il romanzo d’esordio all’Hana-Bi

Lunedì 20 luglio 2020, a partire dalle 21.30 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna Claudia Durastanti presenta la sua ultima fatica che le è valso il premio Mondello Giovani. “Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra” è il romanzo di una lunga adolescenza americana che va dagli anni settanta ai primi anni duemila, fatta di incontri e di separazioni, di prime volte e di “care strane matte ragazze” destinate a uscire di scena. Ma è anche il romanzo d’esordio di Claudia Durastanti, che le è valso il premio Mondello Giovani. Nel 2013 ha pubblicato “A Chloe, per le ragioni sbagliate”, nel 2016 “Cleopatra va in prigione, e nel 2019 “La straniera”. È stata Italian Fellow in Literature all’American Academy a Roma. È tra i fondatori dell’Italian Festival of Literature in London. Collabora con “la Repubblica” e vive a Londra. Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid.

Il Libro

Qualcuno per arrivare a New York ci mette una vita, altri ci trascorrono solo qualche anno, giusto il tempo di diventare la persona che immaginavano di essere, e poi se ne vanno altrove. A cercare di capire cosa resta di se stessi, quando il sogno si incancrenisce o esplode. E poi ci sono quelli che a New York non arrivano mai, e convivono con la sua nostalgia.

Pensavano che avrebbero formato una band, che avrebbero lasciato il segno nelle gallerie di arte contemporanea, che si sarebbero innamorate di qualcuno di indimenticabile. Per un po’ ci hanno provato, e il loro ostinato tentativo, lo slancio innocente e romantico verso tutto quello che potevano essere, è tutto ciò che conta ai fini di questa storia.

Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra è il romanzo di una lunga adolescenza americana che va dagli anni Settanta ai primi anni Duemila, fatta di incontri e di separazioni, di prime volte e di «care strane matte ragazze» destinate a uscire di scena.

Jane e Michael, Zelda e Francis, Ginger ed Edward si trovano in mezzo alla città e iniziano a scambiarsi libri, canzoni e lettere d’amore; provano a crescere insieme confrontando i propri miti e abbattendo i propri idoli. Sanno che non durerà per sempre ma sanno anche che qualsiasi apocalisse li distruggerà, sarà comunque meravigliosa.