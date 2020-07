Sere d’estate semplicemente a Castel Bolognese: arrivano Eloisa Atti e gli EST

Giovedì 23 luglio, per la rassegna di appuntamenti estivi di Castel Bolognese, Sere d’estate semplicemente, arriva la musica di Eloisa Atti Trio Edges, che vede Eloisa Atti alla voce, ukulele e concertina, Marco Bovi alla chitarra ed Emiliano Pintori al piano e organo.

Per chi si è lasciato sfuggire l’album Edges di Eloisa Atti (2018 Cose Sonore / Alman Music), ecco l’occasione buona per conoscere questo disco mixato a Tucson ed accolto con entusiasmo dalla critica e dalle radio. Mixato presso i prestigiosi Wavelab Studios di Craig Schumacher, Edges dipinge una personale dreamy land d’America in dodici canzoni originali di quel genere transgenere che mescola country, folk, blues e deviazioni jazz. Già dal brano di apertura inizia il viaggio americano: ci troviamo a bordo di una carovana che attraversa indolente le strade desertiche e polverose dell’ovest. Poi, ancora intrisa di quella terra rossa, indugia nelle terre del blues e nelle città del jazz. Parte integrante del progetto sono i due ottimi e noti musicisti, Marco Bovi ed Emiliano Pintori, che da anni ormai collaborano con la songwriter bolognese. Il trio presenterà l’album accompagnandolo con nuove cover e sorprese.

La serata è offerta da Pro Loco Castel Bolognese

Segue poi, giovedì 30 luglio, il concerto degli EST “Mozart vs Rossini”. Gli EST sono Antonio Cortesi (violoncello), Luca Di Chiara (contrabbasso), Nicola Nieddu (violino). La serata è in collaborazione con la Scuola comunale di musica Nicola Utili.