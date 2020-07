Capit Incontra: a Marina di Ravenna il libro “Il merito dei padri. Storia de La Petrolifera Italo Rumena”

Il 22 luglio, nell’ambito della XII edizione di Capit Incontra, rassegna di appuntamenti culturali e di intrattenimento che quest’anno si svolge presso lo Stabilimento balneare Luana Beach in via Lungomare 80 a Marina di Ravenna, verrà presentato il libro “IL MERITO DEI PADRI. Storia de La Petrolifera Italo Rumena 1920-2020″, che ripercorre la storia centenaria de LA PETROLIFERA ITALO RUMENA. Guido Ottolenghi, ospite della serata, racconterà le vicende di questa impresa: dalla fondazione alle leggi razziali, dalle distruzioni della guerra al definitivo rilancio degli anni Sessanta fino ai giorni nostri. Conduce Andrea Degidi, caporedattore de Il Resto del Carlino Ravenna.

La rassegna Capit Incontra è promossa dall’Associazione Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna e si avvale del patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA (PIR), 1920-2020

Il Gruppo di Ravenna, le cui attività oggi si estendono a tutta l’area del Mediterraneo, il 24 maggio scorso ha compiuto un secolo di vita. Il racconto in un libro edito da Il Mulino che ripercorre la storia dell’azienda e quella dell’Italia

Ravenna – Una storia industriale centenaria che lega vicende imprenditoriali e vicende famigliari, sullo sfondo delle grandi tragedie del Novecento e dei progressi del terzo millennio. Nata nel 1920, per lanciare uno scambio commerciale tra il petrolio rumeno e i tessuti italiani, l’azienda La Petrolifera Italo Rumena compie quest’anno cento anni di vita, confermandosi una delle più solide realtà industriali nel settore dello stoccaggio, movimentazione e distribuzione di rinfuse liquide e prodotti solidi sia sfusi che confezionati.

Un pezzo di storia dell’economia ravennate, dove è insediata fin dalle origini, in località Porto Corsini, e dell’economia italiana. Ma anche un esempio di capitalismo famigliare illuminato, fatto di spirito imprenditoriale, di coraggio e di lungimiranza nell’affrontare fasi difficili e dolorose – il fascismo, la seconda guerra mondiale, la persecuzione degli ebrei – senza mai gettare la spugna, cogliendo le opportunità date prima dalla ricostruzione e poi dalle diversificazioni offerte dai tempi nuovi: dal petrolio al deposito chimico, per arrivare alla logistica integrata e al biodiesel, all’immobiliare e, infine, all’internazionalizzazione – con gli insediamenti in Albania e in Tunisia – e al gas naturale liquefatto.

Il Gruppo PIR oggi

Da cent’anni la PIR è guidata dalla famiglia Ottolenghi. Partendo da Cesare, coinvolto fin dall’avvio de La Petrolifera Italo Rumena subito dopo la Grande Guerra insieme ad alcuni soci rumeni – che poi abbandonarono la società – alla quarta generazione della famiglia, rappresentata da Guido Ottolenghi.

Oggi le aziende del Gruppo PIR, tutte attive nell’ambito della logistica portuale, operano con successo in varie aree del Mediterraneo. Del Gruppo fanno parte i terminal PIR, Petra e Docks Cereali (con altri soci) a Ravenna, il terminal Superba a Genova, il terminal PIA (La Petroliera Italo Albanese) a Valona in Albania e il terminal SSTC (con altri soci) a Zarzis in Tunisia, che complessivamente movimentano più di 5 milioni di tonnellate di merci l’anno.

La PIR ha investito anche in altri campi quali il progetto che ha portato al magnifico recupero e restauro della storica Villa Pliniana del 1573, uno degli edifici residenziali più suggestivi e amati del lago di Como.

Con 840.000 metri cubi di capacità per liquidi e 270 dipendenti, oggi il Gruppo PIR continua a pianificare nuovi progetti di espansione nella logistica e nella distribuzione in tutta l’area del Mediterraneo come la costruzione del primo deposito costiero in Italia di Gas Naturale Liquefatto nel porto di Ravenna.

Il libro “Il Merito dei Padri. Storia de La Petrolifera Italo Rumena 1920-2020”

280 pagine da leggere tutte d’un fiato. Per ripercorrere anche la storia dell’Italia e dell’Europa attraverso una saga industriale e famigliare che inizia due anni dopo la fine della Grande Guerra. Con “Il merito dei padri. Storia de La Petrolifera Italo Rumena 1920-2020”, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, il Gruppo PIR festeggia il suo primo centenario. Gli autori, Tito Menzani, Emilio e Guido Ottolenghi, ricostruiscono le vicende dell’azienda dalla nascita ai giorni nostri, senza tralasciare gli anni bui del fascismo e delle persecuzioni razziali, quando la famiglia Ottolenghi, di religione ebraica, fu costretta a nascondersi tra la fine del 1943 e l’aprile del 1944, a Cotignola, nel Ravennate, protetta dall’intero paese insieme ad altre famiglie ebree e dal commissario prefettizio: un caso unico in Italia. Il libro, con la prefazione di Ricardo Franco Levi, è il frutto di una ricerca storica durata sei anni e intreccia tante storie. Controluce, seguendo il cammino del capostipite e dei suoi figli e nipoti, possiamo conoscere la storia di Ravenna e del suo importante porto commerciale, la storia economica dell’Italia, quella dei settori petrolifero, logistico, chimico e bancario, le vicende e le tragedie della Seconda guerra mondiale. Ma intravediamo anche gli anni pieni di speranza della ricostruzione e del boom economico, degli ampliamenti del Gruppo e delle crisi petrolifere. Fino ad arrivare alle più recenti e ultime tappe di un programma di espansione che il Gruppo ha sempre pensato e realizzato con lungimiranza. Fino a incrociare l’altra faccia de La Petrolifera Italo Rumena, quella del legame col territorio, con la consapevolezza che le aziende partecipano a creare una comunità e quando possono se ne devono sentire parte stabile. Questa idea di attenzione alle persone, all’istruzione e alla cultura, che nella famiglia Ottolenghi, generazione dopo generazione, non è mai venuta meno, ha portato a sostenere l’asilo di Marina di Ravenna fin dagli anni Trenta, a favorirvi l’apertura della prima farmacia e il collegamento con l’acquedotto, a far realizzare la via Baiona a proprie spese nel 1950 circa, ad aiutare con continuità tanti progetti, anche negli altri territori in cui opera.

Profilo di Guido Ottolenghi (Bologna, 25 Marzo 1966)

Studi classici al Liceo Galvani di Bologna, borsa AFS per un anno di high school in USA nel 1983-84, Laurea con lode in economia politica all’Università Bocconi di Milano nel 1990, programma di scambio con l’ESSEC a Parigi nel 1988, MBA alla Columbia Business School di New York nel 1994.

Analista di M&A presso Morgan Stanley International a Londra dal 1990 al 1992.

Direttore Generale e Amministratore Delegato dell’azienda di famiglia, La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. in cui entra nel 1994.

Dal 1997 al 2001 amministratore di ALS S.p.A., società di logistica integrata attiva in Italia, Francia e Spagna, ora Geodis Italia S.p.A. Dal 2006 al 2012 amministratore di ISEO Serrature S.p.A. leader nel settore delle serrature meccatroniche e complesse, con stabilimenti in Italia, Francia, Germania, e Spagna. Dal 2015 al 2016 presidente di SITTAM S.r.l., importante spedizioniere internazionale di Milano.

Dal 1996 esperienze in consigli di società finanziarie tra cui Euromobiliare S.p.A., Banca Euromobiliare, Euromobiliare Asset Management SGR, Banca Intesa San Paolo Albania, BIAT – Banque International Arabe de Tunisie. Dal 2011 al 2016 presidente di Confindustria Ravenna.

Dal 2014 presidente del Museo Ebraico di Bologna (MEB).

Ha svolto pro bono attività di gestione in associazioni morali, culturali e di assistenza agli anziani e curato il restauro di Villa Pliniana sul lago di Como.

Il 30 maggio 2020 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere del lavoro.