Riapre Palazzo Milzetti a Faenza dopo la chiusura per il lock down

Dopo i lunghi mesi di chiusura per la pandemia da Covid-19 mercoledì 22 luglio il Museo di Palazzo Milzetti riaprirà finalmente al pubblico. Un primo passo verso il ritorno alla normalità, per il momento con due sole giornate di apertura settimanali e percorsi in sicurezza. Il Museo sarà aperto al pubblico nelle giornate del mercoledì dalle 13.30 alle 18.30 e della domenica, dalle 12.30 alle 18.30 (chiusura biglietteria ore 17.45).

Stante la situazione di emergenza sanitaria globale legata al Covid-19, il Museo di Palazzo Milzetti è lieto di accogliervi per consentire la visita in condizioni di sicurezza. Proprio per questa finalità le modalità di accesso sono state rimodulate sulla base delle disposizioni in vigore in merito al mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone, il contingentamento degli ingressi e il divieto di assembramenti. Per questo è stato predisposto un percorso obbligatorio di visita a scorrere che verrà illustrato dal personale di custodia e vigilanza a cui è obbligatorio attenersi.

L’accesso al Museo avviene su richiesta suonando il campanello del portone d’ingresso, preferibilmente previa prenotazione telefonica o via mail alla biglietteria. Sarà necessario indossare sempre la mascherina ed osservare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1,80 mt.Osservando queste condizioni saranno possibili anche le visite guidatefino ad un massimo di 8 persone per volta (guida compresa). In allegato il Vademecum per i visitatori con tutte le disposizioni in dettaglio. Per prenotazioni ed informazioni:Tel. 0546 26493 e-mail drm-ero.pamilzetti-ra@beniculturali.it sito web: http://palazzomilzetti.jimdo.com