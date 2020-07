In un casale colonico nel cuore della campagna ravennate, a Filetto, 32 artisti, provenienti da tutta Italia, sono i protagonisti della residenza d’artista promossa da Magazzeno Art Gallery, nei mesi di luglio e agosto dell’estate post-covid. Non si tratta di una residenza canonica o accademica, ma di un periodo in cui artisti, organizzatori, assistenti e curatori del progetto possono vivere a stretto contatto gli uni con gli altri in un meraviglioso spazio naturale.

“Il progetto “Equidistanze, Residenze Artistiche 2020” è nato durante il lockdown – racconta la giovane gallerista Alessandra Carini, curatrice del progetto assieme a Marco Miccoli -. Da anni avevo in mente di sfruttare questa casa colonica di fine ‘700 di proprietà della mia famiglia e la reclusione e la ricerca di possibili via d’uscita per noi galleristi, curatori ed artisti, mi ha dato coraggio e finalmente sono riuscita a rendere concretizzare questa idea”.

“Gli artisti sono stati scelti tramite una open call indetta dalla mia galleria Magazzeno Art Gallery, ed è stata pubblicizzata esclusivamente on-line, sul sito e sui social: in poco tempo sono pervenute quasi 100 richieste da artisti ed artiste provenienti da tutta Italia – prosegue la Carini – . Di questi ne sono stati scelti 20, mentre una decina è stata invitata direttamente, per un totale di 32 artisti/e che si alternano in questi mesi di luglio e agosto (il range d’età va dai 24 ai 45). La residenza è stata aperta ad artisti professionisti e studenti dell’Accademia di Belle Arti provenienti da tutta Italia. Ad ogni artista viene offerto vitto, alloggio e materiali di base ed ognuno di loro rimane in residenza per un minimo di una settimana ad un massimo di 10 giorni più o meno 4/5 alla volta”.

Ogni sabato è possibile per il pubblico esterno visitare gli ambienti di lavoro e conoscere gli artisti ospiti del Podere Schivina, e 3/4 volte a settimana vengono invitati a cena altri artisti, curatori, professori, collezionisti e giornalisti della zona in modo da creare connessioni tra gli artisti stessi e il mondo professionale dell’arte. Tra gli ospiti vi sono: Paola Babini (direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna); Simona Gavioli (storica dell’arte e curatrice); Matteo Lucca (scultore); Roberto Pagnani (artista e collezionista); Giovanni Gardini (direttore del Museo Diocesano di Faenza e curatore); Luca Maggio (storico dell’arte e curatore); Dem (street artist); Matteo Bidini (curatore) e molti altri.

Al termine della residenza, nel mese di settembre, i lavori prodotti durante questi due mesi verranno allestiti negli spazi della casa, nel laboratorio, nel salotto, nel giardino e nelle camere da letto, in tutti i luoghi in cui gli artisti hanno vissuto e lavorato. La casa rimarrà aperta al pubblico dal giovedì alla domenica e successivamente la mostra verrà riallestita negli spazi di Magazzeno Art Gallery, un palazzo storico del 1836 in centro a Ravenna, dove rimarrà per due mesi.

“Per questa prima edizione, il progetto è stato completamente autofinanziato da Magazzeno Art Gallery, ma ci piacerebbe diventasse un appuntamento annuale – spiega la curatrice-. Quest’anno abbiamo potuto contare sul sostegno di Ass. Cult. Indastria e Bonobolabo, Ristorante Alexander, Dolci Occasioni, Angela Schiavina ma ci piacerebbe trovare anche nuovi sponsor interessati: in questa edizione pilota ci siamo prefissati l’obbiettivo di raccogliere materiale in modo da poter presentare un progetto dettagliato ad un eventuale sponsor”.

“Magazzeno Art Gallery è una galleria commerciale nata alla fine del 2016 e diventata ufficiale nel 2017 – prosegue la Carini – . Quando parlo di ufficialità mi riferisco al fatto che MAG non è un’associazione culturale, benché fosse nata così, ma un’attività commerciale a tutti gli effetti che segue il percorso professionale proprio della galleria d’arte: partecipa a fiere, produce cataloghi, investe sugli artisti e sulla loro comunicazione. L’attività di gallerista è per me legata indissolubilmente a quella della curatrice e non certo alla mera figura del commerciante: professionalmente non provengo da una famiglia di galleristi o persone legate al mondo dell’arte, il mio percorso di studi è legato alla figura del curatore che ritengo essere essenziale per svolgere al meglio il mio lavoro, un lavoro ancora molto legato alla figura maschile tra l’altro che, almeno in Italia, fatica ad aprirsi al femminile”.

“Proprio per questo, l’esperienza della residenza è fondamentale per me e per i miei collaboratori perché ci dà la possibilità di conoscere gli artisti e il loro lavoro in modo minuzioso, per poi poterli far conoscere al nostro pubblico e ai collezionisti. Vederli iniziare da una tela bianca o vederli preparare il cemento, seguire ogni passaggio fisico e mentale della produzione dell’opera fino al suo compimento mi dà una visione del lavoro che non potrei avere in nessun altro modo” conclude, anticipando che il prossimo anno la call potrebbe essere aperta anche ad artisti stranieri (Covid permettendo).

“Equidistanze, Residenze Artistiche 2020” ARTISTI SELEZIONATI

2501 – Milano, Nicola Alessandrini – Macerata, Mohsen Baghernejad Moghanjooghi – Torino, Paola Boscaini – Trento, Matteo Casali – Vicenza, Andrea Casciu – Sassari/Bologna, Tania Cellini – Frosinone/Roma, Wesley Da Silva – Verona, Christian Damato – Foggia/Milano, Luca Di Giamberardino – Massa Carrara, Martina Esposito – Napoli, Riccardo Garolla – Varese, Kiki Skipi – Sassari/Bologna, Lisa Gelli – Empoli, LABADANzky – Genova, Luogo Comune – Ferrara, Alessandro Marangon – Venezia, Marco Marinangeli – Macerata, Massimiliano Marzucco – Milano, Giorgia Mascitti – Macerata, Miles – Firenze, Nicola Montalbini – Ravenna, Chiara Morra – Torino, NemO’s – ?, Patrizia Novello – Milano, Elisa Pietrelli – Perugia, Andrea Pola – Ventimiglia, Anna Lucia Rizzello – Lecce, Alessandro Sebastianelli – Jesi, Svccy – Ravenna, Sara Vasini – Ravenna, Groter Walpius – La Spezia