Patrono di Ravenna. VJ Lou protagonista in Piazza Andrea Costa tra pop e dance

Domani, giovedì 23 luglio, in occasione della festa del Patrono di Ravenna, a partire dalle 20 la serata in Piazza Andrea Costa diventa un vj set tra musica e visual a cura del ravennate VJ Lou, che intratterrà con la sua performance fino a mezzanotte. Chi deciderà di fare aperitivo, cenare o fermarsi a bere un drink tra Mercato Coperto e Costa Cafè lo farà immerso in un’atmosfera nuova, con una selezione di video musicali che spazierà dal vintage al contemporaneo, ripercorrendo la storia della musica dance e pop.

La centralissima piazzetta di Ravenna è stata teatro per tutto il mese di luglio della rassegna Note di Sapore sempre curata da Mercato Coperto e Costa Cafè. Una collaborazione fortunata che ha portato alla creazione della rassegna con dj set e live acustici che accompagnano aperitivi e cene nel centro di Ravenna. La rassegna Note di Sapore, che terminerà in luglio con Hernandez & Sampedro Trio martedì 28, vedrà un seguito nel mese di agosto con nuovi appuntamenti tra enogastronomia e musica.