Giovedì 23 luglio Abbashow al Classis Ravenna

Nell’ambito della rassegna di eventi classe al chiaro di luna della Fondazione RavennAntica la serata di giovedì 23 luglio si anima con il concerto tributo agli Abba, in programma alle ore 21 presso il Museo Classis Ravenna.

A 45 anni dall’uscita dello storico singolo Mamma Mia, attraverso lo spettacolo Abbashow, basato sulle canzoni più famose della band culto degli anni ’70, si ripercorre la carriera degli Abba che furono in grado di vendere oltre 400 milioni di dischi.

Nel concerto, studiato per ricreare l’atmosfera tipica di quegli anni attraverso sonorità, luci, colori e abiti, trovano posto a turno coreografie delle cantanti, rappresentazioni quasi teatrali, cambi d’abito (rigorosamente Abba) ed effetti scenografici, con un ledwall da oltre 5 metri.

Il gruppo nasce dall’idea di mettere in scena uno spettacolo di musica dal vivo, con una parte visiva indispensabile nel mondo d’oggi dove tutto è basato sull’immagine.

Il gruppo comincia sin da subito a farsi apprezzare per la brillantezza ed energia degli spettacoli e a suonare in prestigiose piazze in tutta Italia e all’estero, finanche a numerose partecipazioni televisive.

Apertura cancelli ore 20

Tariffa € 10

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure cell. 328 4815973