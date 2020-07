Prende il via oggi 23 luglio la rassegna E’ Temp (Il Tempo) che proporrà teatro, cinema e musica nella splendida scenografia di Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna fino al 3 agosto 2020. La rassegna è proposta da Ravenna Teatro in collaborazione con il Comune di Ravenna, il Collegium Musicum Classense, l’Associazione culturale castiglionese Umberto Foschi.

IL PROGRAMMA DEL PRIMO WEEKEND

Giovedì 23 luglio – ore 21.00

VIAGGIO ALLE ORIGINI DEL JAZZ con l’Adriatic Dixieland Jazz Band (evento a cura di Associazione culturale castiglionese Umberto Foschi). New Orleans è un vero crocevia di etnie, dai discendenti degli schiavi africani ai flussi dei migranti europei. Da quell’incontro di culture e tradizioni così diverse nacque una musica nuova ed originale, incalzante e malinconica, che affondava le sue radici nel blues, nei canti di lavoro delle piantagioni di cotone e nei canti religiosi. L’Adriatic Dixieland Jazz Band è la tipica formazione delle band di inizio secolo scorso e ci regala l’atmosfera dell’epopea del jazz alternando musica, cenni storici e aneddoti su fatti e personaggi che hanno segnato la storia degli Usa.

Venerdì 24 luglio – ore 21.30

I FATTI – L’aria infiammabile delle paludi con Luigi Dadina e Francesco Giampaoli, produzione Ravenna Teatro/Teatro delle Albe in collaborazione con Brutture Moderne. Dopo lo spettacolo gli artisti incontrano il pubblico in dialogo con Lorenzo Donati, studioso e critico teatrale. I FATTI è una ballata blues. Due sgabelli. Un narratore e un bassista. Musica e voce per tessere un racconto, storia di avvenimenti reali o immaginati, oppure semplicemente sognati, che una volta raccontati acquistano lo spessore della verità, diventando più veri del vero. Luigi Dadina racconta il Novecento, dalla morte del nonno colono durante la prima guerra mondiale, alla tragedia della nave gasiera Mecnavi nel Porto di Ravenna. Un attraversamento lungo quasi un secolo dalla fine del mondo contadino allo sviluppo industriale della pianura padana, là dove si respira l’aria infiammabile delle paludi.

Sabato 25 luglio – ore 21.30

QUA VICINO serata dedicata al rap e alla musica dal vivo con il CISIM Lab, il laboratorio sul rap del CISIM di Lido Adriano condotto da Moder, che da anni forma “giovani rapper”. Molto popolare a Ravenna e in tutta la regione, questa fucina del rap raduna ogni anno al CISIM trenta ragazzi tra vecchie e nuove leve. Durante la serata si esibiranno anche Nox, Adriano Ered e Max Penombra feat Visioni di Cody.

Domenica 26 luglio – ore 21.30

ITALIANESI di e con Saverio La Ruina, musiche originali Roberto Cherillo, contributo alla drammaturgia Monica De Simone, produzione Scena Verticale. Esiste una tragedia rimossa dai libri di storia: alla fine della seconda guerra mondiale, migliaia di soldati e civili italiani rimangono intrappolati in Albania con l’avvento della dittatura, costretti a vivere nel terrore e oggetto di violente persecuzioni. In quei campi di prigionia rimangono fino al 1991, quando, caduto il regime, fanno ritorno a casa, paradossalmente condannati a essere italiani in Albania e albanesi in Italia.

INFORMAZIONI, BIGLIETTI E CARNET

Ingresso 10 € | under20 5 € / per Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, Chikungunya ingresso 5 € | under20 3 € / per Qua vicino 5 €

Posti limitati, è consigliato l’acquisto on-line. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com e presso le rivenditorie autorizzate Vivaticket. I biglietti rimasti disponibili saranno in vendita la sera stessa a partire dalle ore 19.00 nel luogo di spettacolo (per la serata del 31 luglio biglietteria dalle ore 18).

Carnet 4 spettacoli 30 € | Carnet 3 spettacoli 20 €

I carnet possono essere prenotati al 333 7605760 entro domenica 26 luglio e ritirati la sera del primo spettacolo scelto. Non è possibile acquistarli nelle sere di spettacolo.

Informazioni: Ravenna Teatro da lunedì a venerdì ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00, sabato e domenica ore 15.00/18.00 e nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 19.00 al numero 333 7605760.

SERATE ESTIVE A PALAZZO GROSSI. Prenotazioni. Posti limitati, è consigliata la prenotazione. Per Chiara fontana. Musica in Italia tra Umanesimo e Rinascimento (giovedì 30 luglio) l’ingresso è a offerta libera, prenotazioni su sito www.collegiummc.racine.ra.it, o al numero 353 4112041. Per Viaggio alle origini del jazz (giovedì 23 luglio) e Zez ch’e’ néva (lunedì 3 agosto) ingresso riservato ai Soci dell’Associazione culturale castiglionese Umberto Foschi. Informazioni e prenotazioni al numero 329 7421205.

I LUOGHI DEL CUORE FAI – Visite guidate a Palazzo Grossi

Dal 23 luglio al 3 agosto alle ore 18.00 e alle 19.30 si terranno visite gratuite a Palazzo Grossi a cura di Vanda Budini, esperta di storia locale e di Ennio Rossi, insegnante di storia dell’arte. Palazzo Grossi fa parte dei Luoghi del Cuore Fai ed è possibile votarlo dal sito www.iluoghidelcuore.it Prenotazioni al numero 347 8359250.

Dal 24 luglio al 3 agosto sarà presente un piccolo stand gastronomico.

Ingresso a partire dalle ore 19.00.

I biglietti acquistati online potranno essere stampati o mostrati sul cellulare, all’ingresso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina. Gli spettatori sono invitati a rispettare i posti assegnati.

Palazzo Grossi è a Castiglione di Ravenna in via G. Zignani 39.

In caso di pioggia gli spettacoli saranno annullati, verrà data notizia via mail e sui canali social.

E’ TEMP è su ravennateatro.com, fb e instagram Ravenna Teatro