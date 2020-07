Faenza. Prima data per rassegna AssembraMenti 2020 con Sam Paglia e Chicco Montefiori

Prima data per la rassegna AssembraMenti 2020 [la versione Covid del Festival Strade Blu] domani venerdì 24 luglio 2020, nella suggestiva cornice di Piazza Nenni a Faenza. Di scena, l’exotica romagnola che ha fatto ancheggiare il mondo, insieme sul palco per un viaggio fra colonne sonore e ballabili improbabili. Sam Paglia con la band, Chicco Montefiori senza cocktail, ma ben shakerato.

Sam Paglia, romagnolo, classe 1971, musicista, scrittore e disegnatore di fumetti, esordisce col suo primo disco per la Irma Records “B- Movie Heroes “ nel 1998, un’opera che racchiude già in sé tutti i generi che caratterizzeranno le produzioni successive: jazz, soul, funk, bossanova e colonne sonore. Il Sam Paglia Trio nel giro di pochi anni diventerà il punto di riferimento dell’Hammond sound made in Italy, con oltre 1200 concerti , 13 dischi e numerosissime compilation. Suonano con lui Michele Iaia alla batteria e Bob Dusi alla chitarra. L’ultimo disco è live e si intitola Live in Italy.

Federico Chicco Montefiori, figlio del musicista Germano Montefiori, studia il clarinetto e si diploma da privatista al Conservatorio di Cesena. Frequenta il DAMS senza terminarlo (come da prassi) e nel frattempo inizia a suonare prima nell’orchestra del babbo, poi in altre orchestre, sperimentando anche il “fisso” in crociera!!! Nel ’91 inizia a suonare per un lungo periodo con i Bluesmobile poi con i Ladri di Biciclette, i GOOD FELLAS e nel ’96 circa, inizia la collaborazione col fratello/gemello nei Montefiori Cocktail: molte loro musiche sono usate nel mondo della pubblicità, del cinema e delle sigle televisive, da L’ultimo bacio di Muccino, al cartone animato Botnik, dalla trasmissione tv Affari tuoi, alla radio con Ultrasuoni Cocktail su Radio 2 e vari spot pubblicitari. Dal 2001, poi, produce musica col suo progetto solista Monsieur Blumenberg.