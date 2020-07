Maltempo. Concerto Brunori SAS in calendario al Pavaglione (Lugo) spostato al Pala de André di Ravenna

La Direzione di Ravenna Festival, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Lugo, in considerazione delle negative previsioni meteo e dell’allerta arancione emanata dalla Protezione Civile, ha deciso di spostare il concerto di Brunori SAS “Live in Acustico” – in programma domani, venerdì 24 luglio, al Pavaglione di Lugo – al Palazzo Mauro De André di Ravenna (viale Europa 1), sempre con inizio alle ore 21.30. Grazie a un allestimento realizzato ad hoc, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale che determinano la capienza degli spazi al chiuso, tutti i biglietti sono confermati. Lo staff di Biglietteria accoglierà il pubblico all’ingresso del Pala e fornirà le indicazioni per le nuove assegnazioni di posto. Il concerto, già sold-out, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.ravennafestival.live