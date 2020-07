Ravenna. Una storia originale ai Giardini Speyer per Burattini alla Riscossa

Dopo il successo e l’entusiasmo registrati la settimana scorsa, la rassegna Burattini alla Riscossa invita il pubblico al secondo appuntamento in programma ai Giardini Speyer di Ravenna, in collaborazione con CittAttiva.

L’evento è in programma per giovedì 23 luglio, quando a partire dalle ore 21:15 il burattinaio cervese Vladimiro Strinati presenterà per la prima volta in assoluto a Ravenna lo spettacolo Nonna e Volpe.

Si tratta di una commedia originale per burattini, scritta ed interpretata da Strinati con la regia di Danilo Conti. Al centro della scena, una divertente vicenda con protagonisti due personaggi agli antipodi. Nonna è intenta a doversi destreggiare tra gli scherzi e i dispetti di una Volpe birichina pronta a mettere scompiglio nella sua vita abitudinaria e tranquilla. Ne scaturisce un conflitto surreale in cui si assiste allo scontro tra due visioni della vita diverse, il vecchio e il nuovo, il passato e il presente.

Lo spettacolo si rifà alla comicità della slapstick comedy, la commedia degli scapaccioni e torte in faccia, tanta cara alle comiche di Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy, ai cartoons di Tom & Jerry, Wile. E Coyote. Un susseguirsi di gag tra due personaggi diversi, un po’ come avviene nei più recenti mini sketch della serie animata coreana Larva, in cui i protagonisti non si risparmiano colpi bassi, al limite della correttezza, perchè hanno come unico scopo: il puro divertimento.

La rassegna proseguirà venerdì 24 luglio al Bagno Coya Beach di Casalborsetti, dove a partire dalle 21:15 i burattini di Mattia Zecchi saranno protagonisti dello spettacolo Tre servi alla prova.

L’ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma della prima parte della rassegna è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Sono in corso di definizione altri appuntamenti da agosto ad ottobre. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.