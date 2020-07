Burattini alla Riscossa: al Coya Beach di Casal Borsetti protagonisti i personaggi di Mattia Zecchi

Proseguono gli appuntamenti in riva al mare con Burattini alla Riscossa: venerdì 24 luglio la rassegna farà infatti tappa nuovamente al Coya Beach di Casal Borsetti, dove a partire dalle 21:15 saranno protagoniste le teste di legno del teatro dei burattini di Mattia Zecchi.

Dopo un apprendistato con i maestri emiliani, il giovane artista di Crevalcore è già apprezzatissimo e richiesto dal pubblico di tutte le età. Brillante interprete della maschera di Fagiolino, Mattia è apprezzato sul panorama nazionale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il “Premio Ribalte di Fantasia 2007”, “Premio Benedetto Ravasio 2010”, ma è anche finalista al “Campogalliani d’Oro 2010”.

A Casalborsetti presenterà il nuovo spettacolo Tre servi alla prova: i protagonisti saranno quelli di sempre, ovvero le maschere quali Fagiolino, Sganapino, Sandrone e tanti altri. Ricca di gag comiche e visuali, di strafalcioni dialettali e di trovate comiche brillanti ed originali, l’arte dei burattini di Mattia Zecchi cala lo spettatore in una atmosfera senza tempo, assicurando risate e divertimento al pubblico di tutte le età

La rassegna proseguirà poi domenica 26 a Punta Marina, presso il Bagno Tre Pini, dove a partire dalle ore 18 i burattini di Massimiliano Venturi presenteranno lo spettacolo Sganapino apprendista contadino.

L’ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma della prima parte della rassegna è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Sono in corso di definizione altri appuntamenti da agosto ad ottobre. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.