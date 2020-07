Concerto dei Solisti della Young Musicians European Orchestra a Lido di Classe

Venerdi 24 luglio alle 21 nel Sagrato della Chiesa di Lido di Classe ci sarà il concerto dei Solisti della Young Musicians European Orchestra.

Si tratta di 14 straordinari musicisti da 17 a 28 anni che si esibiranno in alcuni capolavori della Musica di tutti i tempi: l’Estate di Vivaldi (Solista Matteo Cimatti) il Concerto per Violino e Orchestra in la minore di Bach (Solista Emma Arizza) e il Concerto per due violini e orchestra di Bach (Solisti Andrea Timpanaro e Emma Arizza).

Nei prossimi mesi questo gruppo, che suona senza direttore con il coordinamento del clavicembalista Riccardo Morini eseguira numerosi concerti in Italia e all’estero collaborando con musicisti quali Rahmin Barami e Massimo Mercelli.

La serata è organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti in collaborazione con il Comune di Ravenna e la Parrocchia di Savio. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e nel rispetto delle vigenti regole sanitarie.