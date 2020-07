“E’ temp”: a Castiglione di Ravenna nuovo appuntamento con la rassegna teatrale sotto forma di “trebbo” musicale

Ravenna Teatro/Teatro delle Albe presenta il nuovo appuntamento con la rassegna “E’ temp”, dal titolo “I fatti, l’aria infiammabile delle paludi” di e con Luigi Dadina e Francesco Giampaoli, venerdì 24 luglio alle 21.30 a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna.

Il testo de I fatti è frutto di un intarsio che Dadina ha fatto tra una nuova narrazione e alcuni frammenti di vecchi lavori (nello specifico Narrazione della pianura, Al placido Don e Il Volo). Lo spettacolo è una produzione Ravenna Teatro/Teatro delle Albe in collaborazione con Brutture Moderne. Dopo lo spettacolo gli artisti incontrano il pubblico in dialogo con Lorenzo Donati, studioso e critico teatrale.

I fatti è una ballata blues. Due sgabelli. Un narratore, Luigi Dadina, e un bassista, Francesco Giampaoli. Voce e musica per tessere una storia, fuori e dentro la biografia del protagonista, avvenimenti reali o immaginati, oppure semplicemente sognati, che una volta raccontati acquistano lo spessore della verità, diventando più veri del vero.

Nella memoria abbiamo i trebbi della tradizione romagnola, ma anche i griot africani del Teatro delle Albe. I due protagonisti hanno sempre avvertito un’assonanza con il blues, musica nata nel delta del Mississippi, che Francesco Giampaoli ha rigenerato là dove è cresciuto, vicino alle più familiari valli di Ravenna. Un’anima nera, negra. Trebbo dal latino trivium, crocicchio, o crossroads, il crocicchio della tradizione blues. Il crocicchio come luogo degli incontri, ma anche come simbolo della possibilità di cambiare strada.

Luigi Dadina attraversa il Novecento, il secolo operaio. La narrazione si apre il 30 giugno 1916, quando nel cuore dell’estate, sul Monte Colombara, muore Dadina Vincenzo Antonio, colono. È il secondo anno della Prima guerra mondiale. Dopo millenni non erano più i buoi a tirare l’aratro, comparivano le prime macchine agricole. Il successivo trasferimento della famiglia a Ravenna è legato all’enorme sviluppo industriale della pianura padana, all’estrazione del metano, l’aria infiammabile delle paludi che alimenta il boom economico, che permette la rinascita del porto di Ravenna. La narrazione si chiude il 13 marzo 1987 con la tragedia della nave gasiera Mecnavi, dove tredici persone persero la vita in uno dei peggiori incidenti sul lavoro in Italia.

«Ringrazio Laura Gambi, Tahar Lamri e Renata Molinari per avermi regalato nel corso degli anni immagini e parole che sono entrati a far parte anche di questo nuovo racconto», ha commentato Luigi Dadina.

Ingresso 10 € | under20 5 €

Posti limitati, è consigliato l’acquisto on-line. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com e presso le rivenditorie autorizzate Vivaticket. I biglietti rimasti disponibili saranno in vendita la sera stessa a partire dalle ore 19.00 nel luogo di spettacolo. Informazioni: Ravenna Teatro da lunedì a venerdì ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00, sabato e domenica ore 15.00/18.00 e nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 19.00 al numero 333 7605760.

Dal 24 luglio al 3 agosto sarà presente un piccolo stand gastronomico. Ingresso a partire dalle ore 19.00.

I biglietti acquistati online potranno essere stampati o mostrati sul cellulare, all’ingresso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina. Gli spettatori sono invitati a rispettare i posti assegnati. Palazzo Grossi è a Castiglione di Ravenna in via G. Zignani 39. In caso di pioggia gli spettacoli saranno annullati, verrà data notizia via mail e sui canali social. E’ TEMP è su ravennateatro.com, fb e instagram Ravenna Teatro.