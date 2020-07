Ravenna, l’Atelier del Cartone Animato e un cortometraggio di 7 minuti costruito da 93 persone che non si sono mai incontrate

Eravamo chiusi in casa in pieno lockdown con il web come strumento principale per comunicare, ormai quasi per tutti, e un’attività frenetica sui social “per restare uniti anche se lontani”. Così l’Atelier del Cartone Animato, associazione di promozione sociale di Ravenna (San Pietro in Vincoli, per la precisione), ha pensato a un inedito esperimento sociale e artistico in rete: realizzare un cortometraggio di animazione a distanza, con il contributo delle persone da casa. Lo scopo era principalmente quello di alleviare la pesantezza del momento, nella convinzione di poter valorizzare il contributo di ognuno dei volontari che aderivano al progetto.

“Antonio Franchini, ragazzo autistico di Meldola ha scritto una simpatica storia sul “Re virus”. Subito abbiamo pubblicato un post sulla pagina Facebook dell’Atelier del Cartone Animato: – racconta Claudio Tedaldi – “Bene, si parte! Realizziamo insieme un film d’animazione in “smart working”! La storia è stata scelta, è simpaticissima… ma per ora è un segreto che sarà svelato solo a chi parteciperà a questo gioco. Possono candidarsi tutti: bambini piccoli, giovani e anziani, con esperienza di disegno e di animazione oppure senza aver nemmeno mai disegnato prima. Non importa essere bravi! Cosa chiediamo? Foto o scansioni di almeno un disegno che noi animeremo o comunque inseriremo nel nostro cortometraggio d’animazione. Ti manderemo istruzioni sulla scena che potrai interpretare a modo tuo. Abbiamo già una decina di partecipanti, soprattutto giovanissimi. Se vuoi giocare con noi a fare un “cartone animato” da casa, alza la mano!”

I partecipanti che hanno aderito “entusiasticamente” alla fine sono stati 93, molto oltre le aspettative così come la mole di lavoro stimata inizialmente. Per metà sono bambini (il più piccolo ha due anni!), molti arrivano dalla scuola primaria Manzoni di Forlì, dalla ODV BucaneveXAutismo e dal Sedicicorto Film Festival, che ha appoggiato il progetto. L’altra metà sono genitori, insegnanti, educatori, curiosi, animatori 2D e 3D, illustratori, pittori e musicisti.

“La storia è stata narrata da Andrea Chimenti (ex leader dei Moda) e abbiamo avuto contributi animati da Michele Bernardi, pluripremiato e importante autore dell’animazione italiana, e da Antonella Antonioni. – continua Tedaldi – Tutti gli altri hanno inviato immagini. Si tratta di artisti e amici dell’arte come i romagnoli Paolo Trioschi, Clelio Rossi, Sebastiano Antonellini, Daniela Montanari, Stefano Ricci, poi Simone Filippi dal Veneto, Luana Rizzo dal Piemonte, Pietro Dichiara da Ancona, Gabriele Gambuti e Alessia Lettolil da San Marino, Ugo Maccari dall’Austria, Carlos Saramago e Massimo Esposito dal Portogallo, Diana Vergis Vinh da Seattle (USA), Vittorio Pranzini, Alessandra Rinaldi, Valentina Ambrosi… e tanti altri che andrebbero citati (lo faremo) e il cui lavoro è stato prezioso.”

Le musiche sono di Andrea Prati e i Cartuneitors. Il materiale raccolto in rete (Whatsapp, Telegram, mail, WeTransfer, ecc) con il coordinamento di Elena Cavalieri, è stato elaborato, animato e diretto da Claudio Tedaldi, Presidente dell’Atelier del Cartone Animato Associazione di Promozione sociale. Il risultato è un cortometraggio di 7 minuti insolito, un caleidoscopio di stili e interpretazioni del “lockdown” costruito in modo inedito, da 93 persone che non si sono mai incontrate personalmente. La pubblicazione è prevista alle ore 8,00 di mercoledì 29 luglio e sarà visionabile tramite Facebook (www.facebook.com/cartoneanimato) e sul canale YouTube dell’Atelier del Cartone Animato.