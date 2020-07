Tappa a Cervia e Milano Marittima per l’RDS play on tour summer 2020

Grazie ad un nuovo ed innovativo format, RDS ha voluto anche quest’anno essere presente e incontrare gli ascoltatori, portando il divertimento e la forza della musica in tutta la penisola, attraverso un tour itinerante che va ad unificare l’Italia in un abbraccio virtuale.

RDS PLAY ON TOUR SUMMER 2020 parte il 23 luglio dalla Lombardia e sbarca in Romagna il 25 luglio con tappa a Milano Marittima e Cervia.

Scenario della tappa a Milano Marittima piazzale Mantova, in viale Forlì vicino al mare. Qui nel pomeriggio la carovana si fermerà per rallegrare il pubblico con animazione e intrattenimento musicale, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. La carovana di RDS poi si sposterà sotto alla torre San Michele ed animerà la serata a Cervia. Qui oltre all’animazione e alla musica anche un collegamento radiofonico in diretta.

“Giunge a Cervia e Milano Marittima l’RDS Play on Tour Summer – dichiara il sindaco Massimo Medri -. Un appuntamento di prestigio per la nostra città. L’evento offre visibilità alle nostre località anche attraverso la campagna promozionale di RDS già attiva dal 21 luglio con spot dedicati alle bellezze di Cervia-Milano Marittima, che invitano gli ascoltatori a trascorrere qui le loro vacanze. Un ringraziamento a RDS per la scelta della località e a Cervia Turismo per il supporto all’Amministrazione comunale nella realizzazione di questo importante evento”

Il nuovo format itinerante abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi. Una carovana di auto targate RDS toccherà, infatti, oltre a Cervia e Milano Marittima altre diverse località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle vie delle città, grazie al supporto e alle molteplici attività degli sponsor Menarini Sustenium, Rigoni di Asiago, Università eCampus, Martino Cous Cous, Acqua oligominerale Rocchetta e Locauto (Partner Automotive), IltuoScudo.it (Technical sponsor) e Decathlon (Technical sponsor).

Queste le prime tappe annunciate:

23 luglio (Lombardia): Monza – Crema – Salò

24 luglio (Veneto): Jesolo – Nevegal – Belluno

25 luglio (Romagna): Cattolica – Milano Marittima – Cervia

26 luglio (Marche e Abruzzo): San Benedetto del Tronto – San Salvo

28 luglio (Puglia): Vieste – Mola di Bari

30 luglio (Campania): Benevento

31 luglio (Lazio): Formia – Cerveteri

1 agosto (Toscana): Porto Ecole – Firenze

2 agosto (Liguria): Albisola – Pietra Ligure – Loano

3 agosto (Liguria): Genova

4 agosto (Lombardia): Milano

RDS 100% Grandi Successi supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese come “REGIONIAMOCI SU” e “DIARIO DI VIAGGIO” ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.

Per info: Turismo.comunecervia.it, iatcervia@cerviaturismo.it, 0544 974400