A Casalborsetti ‘Musica all’alba’ con il trio Mariquita

Dopo il successo dell’alba del 19 luglio presso il Corallo Beach a Marina Romea, domenica 26 luglio alle ore 5.30, Le Mariquita delizieranno i presenti con una ulteriore alba in note, stavolta presso il Coya Beach a Casalborsetti,via delle Gardenia 27.

Le Mariquita nascono nel 2010 come trio d’archi, unendo tre musiciste di formazione classica, diplomate nei conservatori di Bologna e Ravenna, che vantano un’esperienza pluriennale in note orchestre italiane (Orchestra Filarmonici di Verona e Arena di Verona, Orchestra “Rossini” di Pesaro, Orchestra Estense di Ferrara, Orchestra del Conservatorio di Bologna, solo per citarne alcune). Il loro desiderio di esplorare nuove sonorità e possibilità acustiche le conduce verso collaborazioni individuali di varia natura, in studio e dal vivo, con artisti come Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Edoardo Bennato e Filippo Graziani, oltre a partecipazioni in gruppi da camera e formazioni dai repertori più disparati, dal tango argentino alla musica classica, dal pop al folk.

Recentemente si sono esibite più volte anche nell’ambito della popolare trasmissione televisiva di Canale 5 “Amici”, condotta da Maria De Filippi, e hanno accompagnato Gianna Nannini nell’ambito di Musicultura 2016 insieme all’Accademia della Libellula presso l’Arena Sferisterio di Macerata. Questa eterogeneità di esperienze si riflette nel repertorio del trio Mariquita, che unisce la disciplina classica all’estro della musica pop e rock, passando per musica leggera, folk e colonne sonore, per un percorso che copre oltre tre secoli di linguaggio musicale.

La conoscenza di mondi musicali disparati, unita ad un’eccellente preparazione tecnica, consente al trio Mariquita di potersi esibire nei contesti più differenti, dalle cerimonie (matrimoni, cene di gala, ecc.) ai concerti in locali pubblici o all’aperto, garantendo in ogni circostanza un’atmosfera elegante e coinvolgente al tempo stesso.

Amiche della Onlus Piccoli Grandi Cuori, da almeno cinque estati, formulano repertori sempre diversi per accogliere l’aurora a favore dell’Associazione che si proprone,attraverso la rassegna “Un mare di solidarietà” di raccogliere donazioni non solo destinate al PAD 23 per la Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica ed Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola, ma sarà anche a sostegno dei nuovi servizi di ‘caring’ che l’Associazione ha istituito per il nuovo PAD COVID19 a favore di pazienti, operatori e sanitari.

La rassegna – che si svolgerà in ottemperanza delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 -si dipana negli anni – grazie al lavoro e alla partecipazione volontaria di artisti ed esercenti dei Lidi ravennati e con il patrocinio di Regione ER e dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna.

Nata da un’idea di Livia Santini, “la musica all’alba- dice Livia– è ormai uno degli elementi clou dell’estate. Sempre molto partecipata e solidale, le persone arrivano anche per le fantastiche colazioni dei due bagni che ci ospitano che per le albe mettono in campo il meglio e che ringraziamo sempre. Nonostante il tempo ballerino di questi giorni, domenica mattina sarà bellissimo aspettare insieme il sole che sorge e che ci è dato sapere vedremo verso le 5.50 circa”.