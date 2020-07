A Marina di Ravenna ‘Spiagge Soul’ ospita il bluesman americano Corey Harris

È uno dei testimoni contemporanei del Blues più autentico e ha collaborato con artisti del calibro di BB King, Taj Mahal e Tracy Chapman, prima di essere scelto da Martin Scorsese per uno dei suoi documentari sulla musica americana. Sabato 25 luglio Spiagge Soul ospita il grande Corey Harris, cantante e compositore statunitense che nel corso della sua carriera ha approfondito lo studio delle tradizioni del suo Paese ma è stato influenzato anche dai ritmi africani e giamaicani (Oasi Beach, ore 22, prenotazioni: 340 0097763). Prosegue così il festival diffuso organizzato dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre che col contributo fondamentale degli operatori privati. Spiagge Soul poi continuerà per tutto luglio e buona parte di agosto con artisti come Noreda Graves, Giacomo Toni, Baba Sissoko e The Lockdown Blues.

Sembrava impossibile e invece, nonostante tutto, il festival è ripartito. Per rispettare le norme anti-Covid e aggirare le difficoltà causate dai problemi di tournée registrati dagli artisti di tutto il mondo, Spiagge Soul quest’anno riserverà un occhio di riguardo ai tanti musicisti italiani messi in difficoltà dall’epidemia. A loro però si aggiungeranno comunque alcuni artisti internazionali già presenti in Europa, con esibizioni che prevedono il pieno rispetto delle norme anti-contagio: con concerti dal palco all’aperto e con pubblico distanziato, che si svolgeranno al Bacino Pescherecci e nella pineta di Marina di Ravenna, e cene-concerto su prenotazione negli stabilimenti balneari.

Corey Harris

Nato a Denver, in Colorado, nel 1969, Corey Harris può essere considerato senza ombra di dubbio tra i migliori rappresentanti del blues legato alla tradizione, ma con uno sguardo sempre attento alle influenze e alle contaminazioni. Studioso della cultura e dei ritmi africani, durante gli studi universitari presso il Bates College nel Maine si appassiona alla linguistica africana e intraprende un viaggio in Camerun, fondamentale per il suo percorso artistico, venendo affascinato dal mondo della poliritmia. Nel corso degli anni, Harris si avvicina anche ai ritmi giamaicani con l’album “Zion Crossroads” (2007). Nel 2003 Martin Scorsese lo sceglie come protagonista interprete del film documentario “Dal Mississippi al Mali” (uno dei sette episodi della serie “The Blues”), per cui il musicista cura anche la splendida colonna sonora. Nella sua discografia costruita in continua perfezione, album dopo album, Harris insiste nello sfornare autentiche dichiarazioni di blues. Corey vanta collaborazioni con artisti del calibro di BB King, Taj Mahal, Buddy Guy, R.L. Burnside, Ali Farka Touré, Dave Matthews Band, Tracy Chapman, Olu Dara, Souleyman Kane e Ali Magassa. Con un piede nella tradizione e l’altro nella sperimentazione, Harris rappresenta un unicum nel panorama musicale contemporaneo.

Per informazioni e prenotazioni per la cena: 340 0097763.

Il festival prosegue domenica 26 luglio con altri appuntamenti dedicati al Blues: il concerto di Colonel V., il nuovo progetto del bluesman italiano Paul Venturi, che sbarca al Bagno Kuta di Punta Marina (alle 18), seguito martedì 28 da The Lockdown Blues, la nuova formazione di due musicisti erranti e di lunga esperienza come Don Antonio e Vince Valicelli, al Finisterre Beach (ore 22). Poi due giorni al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini con la musica roots americana proposta in versione acustica, sempre alle 22, sia da Max Bernardi & Veronica Sbergia (mercoledì 29) che dal duo formato da Roberto Luti & Elisabetta Maulo, che arrivano da esperienze come Playing for change e Betta Blues Society (giovedì 30). L’ultimo giorno di luglio vede invece le esibizioni di G&The Doctor, ovvero la cantante Gloria Turrini e Mecco Guidi (al Finisterre Beach alle 21.30), e di Giacomo Toni, compositore, pianista e cantante talentuoso e istrionico con la sua 900 Band (al Bacino Pescherecci alle 22). Ma Spiagge Soul proseguirà poi per buona parte del mese di agosto. Già confermato il ritorno della possente voce soul di Noreda Graves (2 e 10 agosto) e del musicista maliano Baba Sissoko, oltre ai concerti inseriti all’interno della Notte Rosa, con una sezione “Pink Soul” del festival dal 3 al 9 agosto, cui si aggiunge la seconda edizione di “A song for Africa”, l’approfondimento di Spiagge Soul dedicato alla musica africana. Già in scaletta Spiagge Soul Holy Fellas (1° agosto), i Savana Funk il 7 agosto e i Cumbia Poder il 9 agosto