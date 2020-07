Ravenna, l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini torna in Darsena Pop Up con il Low Brass Quartet

Domani, sabato 25 luglio, l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini torna in Darsena Pop Up con il Low Brass Quartet composto da Salvatore Veraldi, Nicola Terenzi e Cosimo Iacoviello (ai tromboni) e da Alessandro Rocco Iezzi (alla tuba). La scaletta prevede brani che vanno dal Romanticismo al contemporaneo con una rivisitazione per quartetto grave di ottoni di grandi temi musicali che hanno attraversato i secoli. L’inizio del concerto è previsto alle 21.30.

Questa la scaletta della serata: