A MUSA museo del sale “Cervia Improvvisata”. Mostra di pittura a cura di Luca Mandorlini

Dal 26 luglio al 31 agosto MUSA museo del sale ospita “Cervia Improvvisata”, mostra di pittura a cura di Luca Mandorlini.

Luca è un pittore autodidatta. Ha iniziato a dipingere dopo aver ricevuto in regalo dei colori e ama coinvolgere le persone nel disegno e nella pittura. Le sue opere sono caratterizzate da tratti veloci, ma nascono da ispirazioni profonde determinate dall’osservazione dei luoghi e dalle emozioni da questi suscitate. A Cervia saranno prevalentemente il sale e la salina ad essere protagonisti della mostra di pittura ma Luca Mandorlini si propone di coinvolgere il pubblico del museo nella espressione artistica mettendosi a disposizione dei visitatori e organizzando un paio di serate laboratorio.

Sarà presente al MUSA giovedì 6 e 27 agosto con “Chiacchere e Colori su Cervia improvvisata”. Si potrà dipingere insieme all’artista, farsi guidare dalla sua energia creativa per scoprire la propria e realizzare insieme a lui disegni dettati dalla ispirazione del momento.

Non c’è un ambito esclusivo dal quale trarre energia per creare. Luca dipinge la vita, riflette e studia attentamente il soggetto che ha in mente, per poi lanciarsi in un’esecuzione veloce e coinvolgente. Così ama definirsi: “Luca Mandorlini, classe 1977, disegno e dipingo da venticinque anni quasi tutti i giorni. Adoro farlo con le persone da 0 a 150 anni”