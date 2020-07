Ravenna. Nell’arena della Rocca Brancaleone è tornato il cinema all’aperto

Dopo aver ospitato le importanti serate del Ravenna Festival, gli spazi della Rocca accoglieranno anche il pubblico della “settima arte”. Con l’anteprima “Un divano a Tunisi” ha preso il via, sabato 25 luglio, la stagione cinematografica Roccacinema a Ravenna. E tanti appassionati non hanno mancato l’atteso appuntamento alla Rocca Brancaleone, per una prima serata che ha visto il “tutto esaurito”.

“La Rocca è tornata utile anche in tempo di pace – commenta Maurizio Tarantino, dirigente del Settore Cultura del Comune di Ravenna -. Ovviamente siamo molto contenti che nonostante l’emergenza sanitari, l’arena della Rocca abbia accolto prima gli spettatori del Festival e ora quelli della rassegna cinematografica all’aperto, rivelandosi un importante contenitore culturale”.

“La prima serata è andata molto bene e tutti i 190 posti a sedere disponibili (nel rispetto delle misure anticovid) sono andati esauriti – spiega Alberto Beltrani di Italsar, società che gestisce il circuito Cinemaincentro -. È quindi con piacere che possiamo dire che siamo partiti con un successo, considerando che il film proiettato era un’importante anteprima”.

“Per evitare l’ inconveniente di non trovare posto, suggerisco quindi di prenotare, contattando i numeri 345 9520012 (dalle 9 alle 13) o 328 8633565 (dalle 20.30 alle 23). Anche per questa prima settimana, infatti il programma propone pellicole da non perdere, vincitrici di numerosi premi internazionali” conclude Beltrani.

Lunedì 27 luglio, L’Ufficiale e la Spia di Roman Polanski, vincitore di Premio del Pubblico e Premio FIPRESCI Venezia 2019, Tre Premi Cesar 2020

Martedì 28 luglio, Joker di Todd Phillips, vincitore di Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, Oscar 2020 Miglior Attore e Miglior Colonna Sonora

Mercoledì 29 luglio, Piccole Donne di Greta Gerwig, vincitore Oscar 2020 Migliori costumi

Venerdì 31 luglio, La Dea fortuna di Ferzan Ozpetek, vincitore di Due Premi David di Donatello 2020

Sabato 1° agosto, La Belle Époque di Nicolas Bedos, Tre Premi Cesar 2020

Domenica 2 agosto, C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino, Oscar 2020 Miglior attore non protagonista e Miglior scenografia

Apertura: 20.30 – inizio proiezioni 21.15

Prezzi

Interi € 6,00

Ridotti (over 65 – under 25 – Cinemincentro Card) € 5,00

Ridotti soci La BCC: € 4,50

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 345 9520012 (dalle 9 alle 13) o 328 8633565 (dalle 20.30 alle 23), visitare il sito www.cinemaincentro.com o la pagina Facebook “Cinemaincentro”.

Via Rocca Brancaleone, Ravenna

Tutto il programma – estate 2020 dal 25 luglio al 9 settembre 2020