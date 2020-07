È fatta di entusiasmo la risposta del pubblico a Mutazioni Post, la rassegna musicale “d’emergenza” lanciata per questa estate dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dopo una rinuncia forzata ai concerti nelle aziende di Ingranaggi Festival.

Voglia di stare insieme da parte del pubblico, ma anche tanta voglia di tornare sul palco da parte degli artisti, come confermato nelle interviste pre-concerto organizzate dai ragazzi di Radio Sonora: “Fa sicuramente effetto tornare sul palco dopo tanto tempo”, ha dichiarato Margherita Vicario, sul palco il 23 luglio a Bagnacavallo e che tornerà ad Alfonsine il 5 agosto con una formazione diversa: “anche se non possiamo ancora divertirci come vorremmo, è comunque un punto di partenza”.

A premiare è anche la scelta dei luoghi: il Pavaglione di Lugo con Moder e Johnny Marsiglia, il nuovo parco urbano “Domenico Conti” a Barbiano con Any Other, l’ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo, per il concerto della Vicario: “Ogni cornice ha portato con sé diverse sorprese – ha commentato Gianni Gozzoli, direttore artistico di radio Sonora -. A Lugo per esempio il concerto è riuscito a catalizzare un numero crescente di giovani, attirati dalla musica e dal rap di Moder e Johnny Marsiglia; a Barbiano abbiamo visto persone di tutte le età e famiglie felici di poter vivere una sera animata al parco; a Bagnacavallo abbiamo invece potuto ospitare un concerto che solitamente richiede spazi maggiori, creando quindi un’occasione più intima e sicuramente apprezzata dai fan”.

Sono ancora due gli appuntamenti con Mutazioni Post: lunedì 3 agosto ci sarà Colombre al Parco Primieri di Fusignano; l’ultima data sarà mercoledì 5 agosto allo Stadio Bendazzi di Alfonsine: inizialmente era prevista la cantautrice Birthh, ma non potrà essere presente poiché bloccata negli Stati Uniti dal Covid: tornerà quindi sul palco a grande richiesta Margherita Vicario, questa volta insieme a Rareș.

I concerti sono gratuiti con prenotazione del posto obbligatoria, collegandosi a www.eventbrite.it/o/radio-sonora-30579492468.

La rassegna è organizzata dal Servizio Giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con Radio Sonora e i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori di Lugo, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.