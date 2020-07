Bagnacavallo. All’arena delle Cappuccine una settimana con film italiani e francesi

È una settimana all’insegna dei film italiani e francesi quella proposta dalla rassegna Bagnacavallo al Cinema all’arena delle Cappuccine.

Martedì 28 luglio al Cineparco si proietta Il mio profilo migliore di Safy Nebbou con Juliette Binoche, riflessione profonda sull’amore ai tempi dei social network.

Mercoledì 29 sarà la volta di Martin Eden di Pietro Marcello, il capolavoro di Jack London trasposto a Napoli dove il protagonista insegue il sogno di diventare scrittore, e giovedì 30 de Gli uomini d’oro di Vincenzo Alfieri, noir metropolitano ispirato a un incredibile fatto di cronaca avvenuto a Torino.

Venerdì 31 è in programma Sole di Carlo Sironi, ambientato nella periferia romana, protagonisti due ragazzi con un figlio che deve nascere mentre sabato 1 agosto si torna in Francia con La Belle Époque di Nicolas Bedos, commedia nostalgica che cancella il tempo passato e solleva lo spirito.

Concluderà la settimana cinematografica domenica 2 agosto (in replica lunedì 3) La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, opera commovente e ironica che racconta gli aspetti dolenti dell’animo umano.

Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

In ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione, unicamente al telefono o via WhatsApp, comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi ha prenotato si deve presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su: gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 – proiezioni 21.30.

Prezzi: intero 6 euro – ridotto 5 euro – abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, gli spettatori sono invitati a portarli da casa.

Info: http://www.arenabagnacavallo.it/