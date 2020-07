Il magico mondo di Dorothy e Oz rivive nel prossimo appuntamento di E’ Temp a Castigione di Ravenna

Torna l’appuntamento con la rassegna di teatro, cinema e musica “E’ TEMP” a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna. Martedì 28 luglio alle 21.30 è di scena uno spettacolo dal titoli “I libri di Oz”, testi di Frank Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi, di e con Chiara Lagani, illustrazioni Mara Cerri, paesaggio sonoro Mirto Baliani, animazioni video e regia Luigi De Angelis, produzione Elastica, E/Fanny & Alexander.

Dopo Il meraviglioso mago di Oz, Baum scrisse altri tredici romanzi ambientati nello stesso mondo, con la piccola Dorothy e i suoi vecchi amici, ai quali se ne aggiungono via via di nuovi non meno bizzarri e simpatici, come Testadizucca, lo Scarasaggio Sommamente Eccessivo, la gallina Billina, la Tigre Famelica, l’automa Tic-Toc che pensa e parla solo se caricato a molla, e tanti altri. I romanzi successivi, sebbene poco o nulla conosciuti in Italia, non sono affatto inferiori al capostipite.

Chiara Lagani, dopo avere con Fanny & Alexander messo in scena, negli anni scorsi, un ciclo di spettacoli tratti dai libri di Oz, nel 2017, per i Millenni di Einaudi, ha tradotto e antologizzato i quattordici romanzi scritti da Baum, ha scritto i collegamenti tra un episodio e l’altro per dare le informazioni necessarie sulle parti tagliate, ha corredato il volume di brevi note che mettono in luce ulteriori riferimenti tra i vari racconti. In collaborazione con lei, Mara Cerri ha realizzato una serie di disegni a colori e in bianco e nero che accompagnano le storie di Dorothy e dei suoi soci.

Il recital porta lo spettatore a percorrere idealmente lo spirito del ciclo dei libri di Oz, passando da un romanzo all’altro come se fossero i capitoli di un’unica grande storia che è stata oggetto delle più svariate interpretazioni, da quelle politiche a quelle religiose, gnostiche, psicanalitiche…

I libri di Oz

di e con Chiara Lagani

testi di Frank Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi

illustrazioni Mara Cerri

paesaggio sonoro Mirto Baliani

cura del suono Vincenzo Scorza

animazioni video e regia Luigi De Angelis

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Ingresso 10 € | under20 5 €

Posti limitati, è consigliato l’acquisto on-line. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com e presso le rivenditorie autorizzate Vivaticket. I biglietti rimasti disponibili saranno in vendita la sera stessa a partire dalle ore 19.00 nel luogo di spettacolo. Informazioni: Ravenna Teatro da lunedì a venerdì ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00, sabato e domenica ore 15.00/18.00 e nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 19.00 al numero 333 7605760.

Dal 24 luglio al 3 agosto sarà presente un piccolo stand gastronomico.

Ingresso a partire dalle ore 19.00.

I biglietti acquistati online potranno essere stampati o mostrati sul cellulare, all’ingresso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina. Gli spettatori sono invitati a rispettare i posti assegnati.

Palazzo Grossi è a Castiglione di Ravenna in via G. Zignani 39.

In caso di pioggia gli spettacoli saranno annullati, verrà data notizia via mail e sui canali social.

E’ TEMP è su ravennateatro.com, fb e instagram Ravenna Teatro