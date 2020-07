Emilia-Romagna Concerti e Comune: l’11 settembre due grandi concerti dedicati ai sanitari impegnati nella cura del Covid-19

La Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Ravenna hanno programmato per venerdì 11 settembre prossimo nel teatro Alighieri due grandi Concerti dedicati al personale sanitario con l’ esecuzione della Sinfonia n. 5 di Beethoven, autore del quale si celebra quest’anno il 250° anniversario della nascita.

I Concerti saranno eseguiti dalla Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi e avranno luogo lo stesso giorno, rispettivamente alle 17,30 e alle 21.

Già da alcuni mesi, durante il lockdown dovuto al Covid 19, Erconcerti aveva contattato l’Ordine dei Medici e gli altri Ordini delle varie professionalità sanitarie proponendo una serata di omaggio musicale per tutti coloro che si erano prodigati con tanta generosità e tanto rischio nella cura della pandemia e ora, con la parziale riapertura degli spazi teatrali, il progetto può finalmente vedere la luce.

A entrambi i concerti saranno presenti le delegazioni di medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario e ospedaliero, Pubblica assistenza e personale delle Case per Anziani.

Il coinvolgimento del personale medico sarà anche l’occasione per celebrare, insieme al Campus Universitario di Ravenna, la prossima apertura del corso di laurea in Medicina e Chirurgia che avrà inizio proprio nel mese di settembre e costituirà un ulteriore traguardo per la presenza della Alma Mater Studiorum a Ravenna.

“Dopo il grande successo delle “Stagioni” di Vivaldi eseguite alcuni giorni fa al Museo Classis – afferma Silvana Lugaresi, presidente di Erconcerti – e dopo il grande lavoro estivo fatto nei grest estivi e nella organizzazione di stagioni musicali a Tredozio, Lido di Classe e Brisighella, stiamo riscontrando un grande interesse di pubblico, addirittura con un aumento di biglietti venduti rispetto allo scorso anno, e quindi saremo in grado entro il 2020 di recuperare tutti i concerti cancellati durante la chiusura dei Teatri nel mesi da marzo a maggio scorsi”.

I possessori di un abbonamento alla stagione concertistica Capire la Musica 2019/2020 possono ottenere gratuitamente un posto per il Concerto dell’11 settembre, contattando la mail erconcerti1@yahoo.it o il numero telefonico 0544.33835 (dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì) entro e non oltre il 20 agosto, mentre i biglietti per il pubblico saranno messi in vendita a partire dal 1 settembre sia online sul sito http://www.teatroalighieri.org sia presso la biglietteria del teatro Alighieri (solo prenotando un appuntamento al numero 0544.249244).

I prezzi vanno da 5 a 35 euro. Il numero dei biglietti sarà comunque limitato per le restrizioni ancora vigenti nella agibilità dei teatri.

La manifestazione è resa possibile dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura, mentre i biglietti per il personale sanitario saranno offerti da Sapir Ravenna, Romagna Acque, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Traghetti e Crociere, Terminal Container, Terminal Nord.